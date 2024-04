Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza “Consuelo”, serie sobre la liberación sexual femenina

Cassandra Sánchez Navarro protagoniza la serie “Consuelo”. Foto: ViX.

Cassandra Sánchez-Navarro, de dar vida a “Cindy la Regia” ahora es la protagonista de “Consuelo”; se trata de una serie de 10 episodios, que mostrará la manera en que la mayoría de las mujeres mexicanas vivían su sexualidad durante la década de los 50 y cómo su personaje las ayudará a liberarse.

La actriz de 32 años, Cassandra Sánchez-Navarro, platicó con Unotv.com sobre su participación en este proyecto, aseguró que es un claro recordatorio de las libertades y conquistas que las mujeres de la actualidad pueden disfrutar y que antes era impensables.

“Me pareció importantísimo regresar a ese momento en México, en el mundo, en el que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Me pareció súper importante, y un privilegio, ser parte del elenco de esta historia, que antes no se había contado, sobre una época muy dura para todas”, dijo Cassandra.

Sánchez-Navarro añadió, que es importante que la sociedad se de cuenta de que si ahora vivimos de esta manera, es gracias a muchas mujeres que dieron todo, hace dos generaciones atrás, para ser libres: al menos yo me siento muy agradecida con todas ellas por lo que tengo”.

La estrella mexicana considera esta historia como un relato de superación de adversidades, valores familiares, amor y autoconocimiento. Desde su punto de vista, la serie va más allá del feminismo, pues se trata sobre una historia sobre la resistencia ante los obstáculos y la importancia del conocimiento propio.

Cassandra Sánchez vio muchos videos de la época de los 50

Para crear el personaje de Consuelo, Cassandra dijo que se empapó mucho de la cultura, el arte y las películas que se hicieron en los 50’s.

“Me afectó muchísimo Una familia como tantas, qué fuerte película, nosotros en Consuelo lo pintamos hasta medio de rosa, pero realmente era muy duro. El hombre tenía la mano siempre, desde ahí empecé a enfocarme mucho en cómo era la relación de las mujeres con la sociedad, en esa sociedad”.

El vestuario, los peinados, el maquillaje y los sets fueron fundamentales para la creación y construcción del personaje para Sánchez-Navarro.

La trama de “Consuelo” tiene tonos de comedia, pero aborda la resiliencia femenina a través del inesperado emprendimiento de una mujer que, tras ser abandonada por su esposo y quedarse al mando de tres hijos y deudas, decide reflotar su economía de manera poco convencional.

“Consuelo” es una serie de ViX, que promete romper con tabús y estereotipos que giran en torno a los juguetes sexuales femeninos.

¿De qué trata la serie “Consuelo”?

En 1955, Consuelo, una ama de casa de la alta sociedad, tras ser abandonada por su esposo, acepta la insólita propuesta de vender vibradores. Pronto descubre que el negocio es sorprendentemente próspero y la empodera en su destino y sus placeres.

El contexto de la serie se sitúa en México, en los años 50, cuando se logró el sufragio femenino, pero que a su vez es un espejo de la desigualdad y otros conflictos que se vivía en aquellos momentos a lo largo de América Latina. Así lo aseguró Catherine Siachoque, quien interpreta a Olga, la conservadora vecina de Consuelo.

“Olga es muy distinta a mí y eso es lo que hace que para mí sea un personaje encantador y maravilloso, es una mujer tan rígida, pero ella lo es porque lo cree. Es una mujer religiosa, que va por la vida siendo recta (…); es un personaje maravilloso, que me me permitió jugar como actriz “, compartió la colombiana Catherine Siachoque.

La serie es protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, Erick Chapa, Catherine Siachoque, Eileen Yáñez y Lincoln Palomeque. Ya están disponibles todos los capítulos en la plataforma de streaming.