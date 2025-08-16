Catriel y Paco Amoroso conquistan CDMX con su mezcla de funk, trap y soul

GENERANDO AUDIO...

El dúo argentino Catriel y Paco Amoroso encendió este viernes la CDMX con su original propuesta musical que fusiona funk, R&B, soul y trap, logrando un sold out en la primera de sus dos presentaciones en el Palacio de los Deportes.

El concierto forma parte de su Papota World Tour, gira internacional que ya los llevó a escenarios de prestigio como Coachella (Estados Unidos), Glastonbury (Reino Unido) y el Fuji Rock (Japón). Ahora, en la Ciudad de México, demostraron por qué han sido recomendados por especialistas y por músicos de talla mundial como Ed O’Brien, integrante de Radiohead, quien los ha catalogado como artistas a seguir en la escena latinoamericana.

Éxito y energía en el escenario

Durante casi hora y media de show, el dúo mantuvo eufórico al público con una mezcla de ritmos y una propuesta visual fresca, que encajó a la perfección con los más de 18 mil asistentes que abarrotaron el recinto, en un ambiente de celebración, con una energía juvenil que confirmó la relevancia del proyecto en la industria musical actual.

Sobre todo, luego de que, originalmente, Catriel y Paco Amoroso se presentarían en el festival AXE Ceremonia, evento que se vio marcado por la tragedia cuando una estructura colapsó y provocó la muerte de dos fotoperiodistas. Sin embargo, este 15 de agosto marcaron su regreso a México en condiciones seguras, consolidando así un reencuentro esperado con sus seguidores.

Mientras que con su paso de dos días por el Palacio de los Deportes, los argentinos refuerzan su expansión por el mundo, abriéndose camino en la música global con un estilo híbrido y arriesgado. Este sábado será su segunda fecha en la capital mexicana, donde se espera otro lleno total.

