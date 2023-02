“Cazando a mi ex”, todo lo que debes saber sobre la nueva película de Zuria Vega

“Cazando a mi ex” es la nueva comedia romántica de Prime Video que se estrenará el 6 de febrero; Zuria Vega, Memo Villegas y Juana Arias son los protagonistas de la película que narra la historia de una mujer que prefiere terminar con su prometido pues no cree en el matrimonio y le tiene mucho miedo al fracaso.

Según relató Zuria Vega, en entrevista para UnoTv.com, lo más atractivo de este largometraje es que muestra cómo muchas personas suelen “achacarse” creencias ajenas o ideas que vienen de las mamas, los papás, hermanos o abuelos.

El personaje que interpreta Zuria es Mariana, una wedding planner que tiene muy claro qué quiere y qué no en la vida: “Estamos acostumbrados, cada vez menos, que si dices no me quiero casar es como mostrar entonces que no quieres suficiente a tu pareja; te dicen si lo amas por qué no te quieres casar, y no tiene nada que ver”.

“Es una chava que no se traiciona así misma por el amor, creo que es un mensaje contundente de este personaje”, dijo Zuria Vega.

Por su parte, Juana Arias da vida a Lucía, amiga de Memo, el ex de Mariana, que para “hacerla reaccionar” fingirán que se quieren casar: “Es una chica que llega con muchísimos sueños a este país, con ganas de vivir como dice Memo el mexican dream, es una chica liviana, tranquila que al final la van metiendo en este rollo”.

“Cazando a mi ex” plantea los límites dentro de las relaciones: Zuria Vega

Zuria Vega está convencida que uno de los problemas que suelen tener las relaciones de pareja es que quieren hacer cambiar de ideologías o pensamientos a las otras personas.

“Pasa mucho en las relaciones que desde el principio dicen yo no quiero hijos o no me quiero casar, pero el otro cree que por él la pareja va a cambiar de opinión y esperas que el día que des el anillo te diga que sí”, aseguró la hermana de Marimar.

“Cazando a mi ex” también cuenta con la participación de Danae Reynaud, Harold Azuara, Andrea Ortega-Lee, Anna Ciocchetti, Juan Carlos Remolina, Ana Karina Guevara, Luis Gerardo Trejo Luna, Mercedes Gironella, Mónica Guzmán Domínguez y José Carlos Rodríguez.

La película será vista en más de 240 países, la dirigió Carlos González Sariñana y es producida por Mónica Lozano y Eamon O’Farril.