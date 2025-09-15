GENERANDO AUDIO...

Cazzu celebró el cumpleaños de su hija Inti. Foto: Getty

Cazzu celebró el cumpleaños de su hija Inti, el número dos, con una temática de bosque, que incluyó ranas y flores. La cantante compartió en redes sociales algunas fotografías del evento, el pasado domingo. Muchos usuarios se preguntaron si el papá, Christian Nodal acudió al festejo, pero al final no se le vio en el material difundido.

La argentina publicó las imágenes del festejo con su hija, en Instagram, pero horas después fueron eliminadas sin ninguna explicación. Además, hasta este lunes por la mañana, el ahora esposo de Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo fue el festejo de Cazzu a su hija por su segundo cumpleaños?

Algunas cuentas en redes sociales pudieron rescatar parte del evento, donde se pudo apreciar la forma en que Cazzu celebró el cumpleaños de su hija Inti. El festejo incluyó mucho verde, naturaleza, flores y animales.

Además, para redondear el acontecimiento, también lograron percibirse un montón de globos naranjas y amarillos, con los que mamá e hija jugaron y pasaron un grato momento.

Cazzu e Inti vestidas de la misma forma

Con un atuendo de cuadros verdes y blancos, Cazzu e Inti convivieron en todo momento, donde las sonrisas y los abrazos no faltaron. Así, la mamá llevó a su hija hacia el punto central del evento, donde estaba el infaltable pastel y demás adornos.

Christian Nodal sobre el segundo cumpleaños de su hija

Hasta la mañana de este lunes, el cantante mexicano no ha expresado algo sobre el tema, por lo que se desconoce si fue y no apareció simplemente en lo difundido, o si de plano no asistió y planea algo aparte con su hija.

Cabe señalar que en el material que fue eliminado de las redes sociales, siempre se vio a Cazzu e Inti, sin que hubiera algún invitado más en el festejo.