GENERANDO AUDIO...

Cazzu levanta la voz por Puebla y pide apoyo para damnificados. CUARTOSCURO

La cantante argentina Cazzu anunció que durante su concierto del próximo 24 de octubre en el Auditorio GNP de Puebla, recibirá donaciones en apoyo a las familias que resultaron afectadas por las recientes inundaciones en el estado de Puebla.

La iniciativa se realiza en conjunto con la Fundación Majocca, organización con la que la artista colaborará para canalizar los insumos a las zonas más necesitadas. En un mensaje difundido en sus redes sociales, la intérprete expresó que “toda ayuda cuenta” y llamó a sus seguidores a sumarse con artículos de primera necesidad.

Qué se puede donar en el concierto de Cazzu en Puebla

Durante el evento, los asistentes podrán entregar productos de limpieza, artículos de higiene personal, enseres domésticos, juguetes pequeños (que no sean bélicos ni utilicen pilas), alimentos listos para consumir, cobijas y ropa de cama.

La artista pidió no llevar ropa, agua embotellada ni latas de atún, para asegurar que las donaciones sean efectivas y se adapten a las necesidades actuales de los damnificados.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Las lluvias de las últimas semanas provocaron graves inundaciones en distintas zonas del estado de Puebla, dejando a cientos de familias sin vivienda ni servicios básicos. Ante esta situación, Cazzu decidió utilizar su presentación como una oportunidad para movilizar a sus seguidores y aportar ayuda humanitaria a través de su plataforma artística.

Con este gesto, la cantante reafirma su compromiso social y el vínculo con su público mexicano, al convertir su espectáculo en una acción solidaria de alto impacto para quienes más lo necesitan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.