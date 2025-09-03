Cazzu expone a representantes de Nodal; le niegan permiso sobre su hija

GENERANDO AUDIO...

Cazzu no puede viajar con su hija. Foto: CUARTOSCURO

Cazzu explicó en una entrevista durante un podcast que no puede viajar con su hija Inti debido a que Christian Nodal, le ha negado el permiso, incluso la representación legal del cantante mexicano le ha hecho ver que cuando tenga permiso se lo pueden revocar cuando él quiera.

La entrevista se realizó en el programa “Se regalan dudas”, donde la compositora reveló que pidió un permiso especial desde hace un año para viajar con su hija fura de Argentina, pero simplemente se lo han negado.

Confesión de Cazzu sobre su hija y los viajes donde no puede llevarla

La artista dijo que todo comenzó durante una mediación, en la que también estaba presnete su abogada, y el abogado de Nodal. En el lugar, tuvo que explicar la necesidad de llevar a su hija consigo, pues su trabajo le requiere viajar a otros países.

Cazzu explicó que la mediadora empezó a dar alternativas sobre el permiso para Inti, pero la respuesta de la representación legal de Nodal, no fue la mejor.

La respuesta que dejó sin palabras a Cazzu

“… Fue su abogado el que emitió lo siguiente. ‘No te preocupes, no se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’.” Cazzu

Pese al carácter que tiene la cantante argentina, ella confesó lo que sintió luego de escuchar esa respuesta:

“’Contra esto no. Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perreo, que una revolución, que ustedes me ven aquí, que yo combativa’ ¿contra el sistema, contra la ley? Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: “Tenemos el control sobre vos y tu hija.” Cazzu

Cazzu relata lo que pasó con su hija en un aeropuerto

El hecho de que Cazzu no pueda viajar con su hija, le trajo el recuerdo de una situación que vivió en un aeropuerto, donde el encargado de migración le cuestionó el que no hubiera una autorización del padre (Nodal) para que su hija viajara:

“Llego al aeropuerto con un permiso de un juez, que es un permiso que solo tiene una parte autorizada y la persona de inmigración me mira y me dice, ‘¿Por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje?’.” Cazzu

En ese momento, Cazzu contó que se sintió como si fuera una criminal, cuando en realidad dijo que contaba con pruebas, pasajes y explicaciones para enfatizar por qué no quiere dejar sola a su hija cuando debe irse a otro país por su trabajo.

Puedes ver el comentario completo de Cazzu a partir del minuto 43:06, del podcast “Se regalan dudas”: