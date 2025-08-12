Cazzu recibe baja pensión para su hija; así lo decidió Nodal

GENERANDO AUDIO...

Cazzu recibe baja pensión para su hija, así lo reveló la propia cantante y compositora argentina, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde confesó ante la prensa que esto se debe a que el propio Christian Nodal, así lo considera justo.

Tras los cuestionamientos por dicho tema, la artista sudamericana también aclaró que pese a ello, no piensa ejercer legalmente para generar un cambio y recibir más dinero.

La cantante reveló que los gastos de su hija son elevados, ante lo cual, lo que recibe de pensión no sería suficiente, algo que ella no considera justo. Pese a esto, no entrará a juicio, ni a enfrentarse con la pareja de Ángela Aguilar.

Cazzu, una mamá trabajadora

La artista confesó que debido a que tiene el potencial de trabajar, puede darse el lujoso de elegir las batallas que va a pelear, y esta no es una de ellas. Por eso puede complementar financieramente lo que necesita su hija y ella.

¿Cómo es la convivencia entre hija y papá?

La argentina, sin dar mayores detalles, dejó entrever que lo poco que se llega a reportan en los medios de comunicación, sería lo único que hay entre papá e hija.

¿Cómo es la relación entre Cazzu y la familia de Nodal?

Si bien, Cazzu recibe baja pensión para su hija y dejó de tener una relación con Christian Nodal, ella se lleva bien con la familia del esposo de Ángela Aguilar, pues comentó que incluso les guarda cariño.

“Su familia, para mí, la llevo en mi corazón, les guardo profundo respeto, los quiero muchísimo. Cruzamos mensajes, cruzamos fotitos” Cazzu

¿Qué hace Cazzu en México?

Cazzu llegó a México para promocionar un libro, ante lo cual estará uno o dos días en nuestro país. Además, también agradeció el apoyo que tiene de sus fans, antes las entradas agotadas que registró por sus próximos eventos en territorio mexicano.