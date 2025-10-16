Cazzu responde a Christian Nodal en concierto: “No recibo ayuda, recibo ataques”

GENERANDO AUDIO...

Cazzu no se queda callada en el Auditorio Nacional | Foto: Cuartoscuro

Cazzu ofreció su segundo concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira “Latinaje“, en donde la cantante argentina envió un mensaje a Christian Nodal, su expareja y padre de su hija Inti, quien horas antes aseguró a través de un comunicado, que da millones de pesos para la crianza de la menor.

“No recibo ayuda, recibo ataques. Antes yo pensaba que la paz se podía conseguir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando”. Cazzu

El mensaje con “indirecta” de Cazzu a Christian Nodal

La trapera argentina leyó un mensaje en el que habló de la labor de las madres solteras, y aunque no dio nombres, el mensaje parece ser directo a Christian Nodal, quien está casado desde hace poco más de un año, con la también cantante Ángela Aguilar.

“Cuando se trata de nuestros hijos nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o fuerte como una bomba”, dijo.

Sentada sobre el escenario frente a sus fans, expresó: Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”, haciendo alusión indirecta a Christian Nodal.

Por otro lado, reconoció que es “injusto darle lugar a algo tan oscuro en un momento tan bello”; sin embargo, reafirmó que es necesario precisar que la lucha es de todas las mujeres.

Cabe destacar que Cazzu ofreció dicho mensaje antes de interpretar la canción “Inti”, la cual dedicó a todas las mamás que crían solas a sus hijos.

¿Qué dijo Nodal en su comunicado?

El pasado 11 de agosto, Cazzu dijo lo siguiente a la prensa mexicana con respecto a la pensión alimentaria de Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Casi dos meses después de dichas declaraciones, el abogado César Muñoz confirmó que no existe un acuerdo mutuo entre ambas partes; sin embargo, su representante habría cumplido con sus obligaciones económicas.

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”. César Muñoz, abogado de Christian Nodal

“Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión sólo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática“, complementó.

El 2 de septiembre de este año se publicó el capítulo 590 del podcast “Se regalan dudas“, en donde Cazzu señaló que Christian Nodal no permitía que su hija viajara con ella durante sus giras internacionales.

“Cuando les dije ‘yo necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo’, es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”. Cazzu

También acusó que uno de los abogados de Nodal reafirmó: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso se puede revocar”.

En respuesta, César Muñoz aseguró en el comunicado que es falso que los permisos hayan sido unilaterales, afirmando que el cantante regional mexicano nunca se negó a otorgarlos.

“Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, señaló.

El abogado del sonorense sugirió que podría haber una falta por parte de Cazzu, debido a que ha hablado sobre las mediaciones que se han tenido en el caso, aunque no citó alguna de ellas.

“Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”.