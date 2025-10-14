GENERANDO AUDIO...

Cazzu dejará a Nodal ver a Inti. FOTO: AFP

La cantante argentina Cazzu llegó a la Ciudad de México (CDMX) para sus conciertos programados en el Auditorio Nacional y reveló que fue contactada por el abogado de Christian Nodal para que el cantante pueda ver a Inti durante su estancia en territorio mexicano.

La intérprete explicó a medios de comunicación que viaja con un permiso unilateral que le permite desplazarse con la pequeña Inti debido a compromisos laborales, lo que le permitió ingresar sin inconvenientes a México.

Abogado de Nodal pide permiso para que Christian pueda ver a Inti

Cazzu detalló que el abogado de Christian Nodal se comunicó para solicitar permiso de ver a Inti, ahora que ambas se encuentran en México.

La exponente del trap argentino y otros géneros musicales aseguró estar dispuesta a permitir el encuentro, a pesar de los desacuerdos recientes con el cantante.

“Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos”, expresó Cazzu.

Inti ya pudo viajar con Cazzu

La artista argentina ha tenido diversas diferencias con Nodal, derivadas de entrevistas y declaraciones del sonorense, además de problemas legales que habían impedido los viajes de Inti por la negativa del grupo legal del cantante.

Ante esa situación, la cantautora consiguió de manera unilateral un permiso judicial para que su hija pudiera acompañarla.

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que pedimos al juzgado, y como yo puedo sustentar que necesito viajar, el juez me lo otorga”, explicó Cazzu.

Estas declaraciones las dio a conocer a inicios de septiembre de 2025 en el programa “Se regalan dudas”.

Inti llega a México un poco enferma

De acuerdo con Cazzu, Inti acompañó a su madre, aunque llegó un poco enferma, pero confía en que se recuperará pronto.

“Inquieta. Justo ahora está un poco enfermita, ¿eh? Pero ser mamá es así: dormir poco, enfermarse… Ya espero que se mejore en estos días. En su cumpleaños hicimos algo pequeñito y ahora va al kínder, así que del kínder se traen todo”, contó.

Ante la ausencia de Nodal, ¿qué le dirá a Inti?

Cazzu fue cuestionada sobre la ausencia del padre de Inti, y cómo explicará a su hija la situación actual.

“Hay cosas sentimentales en ella que no voy a poder evitar, pero la voy a tratar de acompañar como pueda”, señaló.

Al preguntarle cómo fomenta el vínculo con su padre, respondió:

“No, porque no me corresponde. A mí me corresponde ser mamá, y el que quiera estar en su vida está totalmente con la puerta abierta. A mí me corresponde solamente mostrarle lo que hay”. Cazzu, cantante.

Gira de Cazzu en México

Cazzu, conocida como “La Jefa”, ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México, siendo la primera vez que se presenta en el Auditorio Nacional los días martes 14 y miércoles 15 de octubre de 2025, a las 20:00 horas.

Desde el anuncio de la venta de boletos, las entradas para los conciertos de Cazzu en México se agotaron rápidamente.