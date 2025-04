Cazzu rompe el silencio sobre su canción “Con otra” y asegura que no juzga a Ángela Aguilar

GENERANDO AUDIO...

Cazzu causó furor con su canción “Con otra”. Foto: AFP

Cazzu habló por primera vez sobre su canción “Con otra”, letra que causó revuelo y fue directamente ligada a Ángela Aguilar, la esposa de su ex, Christian Nodal. Sobre la relación con el compositor mexicano, padre de su hija Inti, la argentina desmintió que entre ellos existen problemas legales.

Semanas después del estreno de “Con otra”, Cazzu aclaró si la canción tiene una dedicatoria particular. Respecto a Ángela Aguilar, la trapera expresó que no la juzga y que “le encanta” que ella y Nodal sean felices.

Cazzu responde si su canción “Con otra” está dedicada a Ángela Aguilar

En un encuentro con un reportero de “LAM” (América TV), Cazzu respondió si es verdad que la versión de que su tema está dirigido a Ángela.

“La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía. Yo estoy súper enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien”

Cazzu

En una entrevista que brindó desde su automóvil, la cantante aseguró que no juzga a la integrante de la familia Aguilar y que a ella le hace bien saber que su matrimonio es feliz.

“No me da bronca nada, yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho me encanta, si ellos son felices, me encanta”

Cazzu

¿Cazzu tiene problemas legales con Christian Nodal?

Ante la cámara también le preguntaron si tiene problemas legales con Christian Nodal, el padre de su hija Inti.

“Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija. Estamos de acuerdo, esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien. Inti está bien, está protegida, la cuido y la crío con mucho amor. Es una niña muy feliz”

Cazzu

Respecto a si está abierta al amor, la intérprete de “La Cueva” agregó que por el momento disfruta de estar soltera.

“Estoy soltera. Me encanta estar soltera, tengo muchas cosas que hacer”

Cazzu

Sobre si tiene pretendientes, la mamá de Inti señaló: “como siempre, como tiene que ser”.

