Cazzu llegó al Auditorio Nacional con su gira “Latinaje”. Foto: Alberto Estrada

Con gritos de ¡Cazzu!, ¡Jefa¡ y ¡Cazzu, hermana, ya eres mexicana! fue recibida la trapera argentina en su primer Auditorio Nacional este 14 de octubre.

La interprete de “La cueva” se presentará dos veces en el coloso de Reforma, pero la primera noche estuvo cargada de sensualidad, ritmo y amor propio.

“Este es mi primer Auditorio Nacional. El logro es increíble. Toda mi vida trabajé para llevar mi música a diferentes lugares”, expresó la argentina y recordó aquella vez cuando vino al país y eran pocos fans, pero ahora congregó a 10 mil personas en dicho recinto.

A pesar de que Cazzu tuvo algunos problemas técnicos con su micrófono, lo supo corregir, y este desperfecto lo comparó con la vida misma.

“Un show en vivo es exactamente cómo la vida… a pesar de caídas nos levantamos y seguimos siendo felices”, declaración que hizo estallar los gritos del público, que estaba compuesto por todas las edades, pero que en su mayoría eran adolescentes.

La emoción del público fue creciendo conforme el concierto iba avanzando de género empezando con acordes de tango y balada con canciones de “Ódiame”, “Sobre mi tumba”, “Me toco perder”, “Piénsame” y “Dolce”.

Para después pasar por el trap, conocida por ser la mayor exponente, con temas como “Jefa”, “Nena trampa”, “Mucha data” y “Brinca”.

Un canto para las mamás desde el corazón

El momento emotivo de la noche fue cuando cantó “Inti”, tema en honor a su hija, el cual dedicó a las mamás y papás presentes y “que ustedes se la dedicarán a sus hijos y a sus hijas”, canción que fue acompañada por cientos de colores amarillos que fueron iluminados por las lámparas de los celulares.

Después del momento íntimo, el público le expresó su apoyo y demostró su cariño con gritos, porras, aplausos y el clásico “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”.

La velada terminó al ritmo de perreo con “Nada”, que puso a todos a bailar y no descansaron con “Nada”, “Tú y “Con otro” que dejaron un buen sabor de boca, con ganas de más, esperando que la noche nunca terminara.

Rinde homenaje a México con una canción de Thalía

La sorpresa de la noche fue cuando cantó “No me enseñaste” de Thalía, a quien llamó “reina icónica de este hermoso país”, interpretación, que dijo, la hizo con mucho respeto y admiración.

Los fans disfrutaron cada minuto, canción e interacción que tuvo Cazzu durante las dos horas que duró el concierto y que se volverá a repetir este miércoles 15 de octubre en su segunda fecha del Auditorio Nacional.

