Cazzu toma con un humor grave error que cometió en Instagram

El trabajo de Cazzu fue reconocido por la actriz Jessica Alba. Foto: GettyImages

Cazzu, actual pareja y mamá del primer hijo de Christian Nodal, cometió un grave error al agradecer un cumplido en Instagram y así se disculpó la argentina.

A través de Instagram, Jessica Alba reconoció el trabajo de varias artistas latinas, entre ellas, Cazzu, de quien compartió una fotografía en dicha red social.

Cazzu agradeció a Jessica Alba el reconocimiento. Foto: Instagram @jessicaalba

¿Qué escribió Cazzu en Instagram?

La rapera de 29 años agradeció el reconocimiento que le hizo Jessica Alba, pero al responder la publicación en Instagram cometió un grave error ortográfico, ya que en lugar de escribir “such” puso “suck”, una grosería en inglés.

“Puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó, que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido”, escribió Cazzu en sus historias de Instagram, tomando la situación con humor.

Antes de esa publicación, la pareja de Christian Nodal escribió un agradecimiento a la actriz de Hollywood, sin percatarse de lo que había escrito antes.

“Eres una leyenda. Gracias por tu amor, tu apoyo y estas hermosas palabras”, anotó en sus historias de Instagram.

La pareja conformada por Cazzu y Christian Nodal anunciaron el nacimiento de su hija el pasado 14 de septiembre a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

El anuncio estuvo acompañado de la primera fotografía oficial de su bebé, de la que únicamente aparecen sus manitas y sus pies.

Ver más

En los últimos días, Cazzu se ha ausentado de las redes sociales y solo ha compartido adorables imágenes de su primogénita, para que los fans puedan apreciar detalles de su faceta como mamá.