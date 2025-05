GENERANDO AUDIO...

Cazzu desmintió que exista un conflicto con Christian Nodal por la custodia de su hija Inti, durante su visita a México, donde también promocionó su gira “Latinaje en Vivo” con fechas confirmadas en octubre.

En un encuentro con medios de comunicación, la cantante argentina también se refirió a la situación con Ángela Aguilar y los ataques mediáticos hacia la esposa de su expareja.

Cazzu aclara si hay disputa de custodia con Christian Nodal por su hija Inti

Durante su visita a México, Cazzu respondió si mantiene alguna disputa legal con Christian Nodal por la custodia de su hija Inti. La cantante fue clara al negar cualquier problema al respecto:

“Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad”

Asimismo, resaltó la importancia de que su hija conviva con su padre mientras se encuentra en el país:

“Yo pienso que es muy importante para mí, sobre todo nosotros que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocidas por la gente (…), siento que para mí es importante que yo no le puedo negar su identidad a mi hija, digamos”

Cazzu responde si evita que su hija conviva con Ángela Aguilar

En el mismo encuentro con la prensa, Cazzu también respondió si ha intentado evitar que su hija tenga contacto con Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal. Negó dicha versión y subrayó que no interfiere en las decisiones personales del padre de su hija.

“Eso tampoco es cierto, la vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso (…), tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a mi vida, él también los tiene”

Cazzu opina sobre ataques hacia Ángela Aguilar

Respecto a la atención mediática que ha recibido Ángela Aguilar tras el inicio de su relación con Nodal, la intérprete de “Con otra” manifestó su punto de vista:

“Sí por supuesto, es muy difícil porque también yo lo veo muy injusto, que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto”

Al preguntarle si la defiende, Cazzu respondió:

“Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco (…), lo que sí me parece es que las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija, nada más y mis derechos (…), y después todo lo demás no me importa”

Conciertos de Cazzu en México: fechas y ciudades confirmadas

El principal motivo de su estancia en México fue la promoción de su gira “Latinaje en Vivo“, que contempla tres conciertos programados para octubre de 2025. Las fechas anunciadas son:

Ciudad de México , Auditorio Nacional: 14 de octubre

, Auditorio Nacional: 14 de octubre Guadalajara , Auditorio Telmex: 16 de octubre

, Auditorio Telmex: 16 de octubre Monterrey, Auditorio Banamex: 18 de octubre

Cazzu habla de resiliencia y proceso creativo durante la maternidad

Durante la conferencia, Cazzu también compartió cómo enfrenta los momentos difíciles y cómo canaliza esas emociones en su carrera musical.

“He resistido. Todas las frustraciones e injusticias las uso como combustible para mi música, para seguir avanzando cada vez más fuerte”

Sobre su experiencia personal durante el embarazo y la maternidad, la artista explicó:

“Hay lugares donde uno llega en su carrera no por talento musical, sino por resistir y yo he resistido mucho, soy de ‘una lloradita y seguirle'”

