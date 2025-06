Cazzu y su hija Inti se reunen con familiares de Christian Nodal: “Fue un acto de amor”

GENERANDO AUDIO...

Cazzu y su hija Inti se reunieron con familiares de Christian Nodal. Fuente: Getty

Cazzu visitó recientemente México con su hija Inti desde Argentina, esta sería la primera vez que regresa al país tras su separación de Christian Nodal, padre de la bebé, quien no perdió la oportunidad de ver a su primogénita, aunque no fue el único.

Durante su visita, los padres de Nodal, Cristy y Jaime González asistieron al hotel donde la pequeña y Cazzu se hospedaron. Al encuentro también acudió Amelie y su hijito, hermana y sobrino del artista, respectivamente.

Fue la abuela de la pequeña quien hizo pública la reunión al mostrar un vídeo donde se ve cómo Inti juega con su primo.

En el audiovisual se observa a los dos niños dándose un tierno abrazo ante la emoción de sus familiares.

Luego de cumplir con varios compromisos profesionales y tener algunos encuentros con sus fanáticos y la prensa, Cazzu regresó a su país natal.

“Sí, los vimos (a los padres de Christian Nodal). La verdad es que eso es un acto de amor”, dijo a la prensa en el aeropuerto capitalino, justo antes de partir del país.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

Durante un encuentro con la prensa, Cazzu respondió sobre una serie de polémicas relacionadas a su expareja y su actual esposa, entre ellas; desmintió que exista una disputa por la custodia de la niña.

“Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad”, dijo la argentina.

En el mismo encuentro con la prensa, Cazzu también respondió si ha intentado evitar que su hija tenga contacto con Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal. Negó dicha versión y subrayó que no interfiere en las decisiones personales del padre de su hija.

“Eso tampoco es cierto, la vida de su papá y su esposa, me parece que yo no podría involucrarme en eso (…), tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a mi vida, él también los tiene”, respondió Cazzu.

Cazzu opina sobre ataques hacia Ángela Aguilar

Respecto a la atención mediática que ha recibido Ángela Aguilar tras el inicio de su relación con Nodal, la intérprete de “Con otra” manifestó su punto de vista:

“Sí por supuesto, es muy difícil porque también yo lo veo muy injusto, que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto”

Al preguntarle si la defiende, Cazzu respondió:

“Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco (…), lo que sí me parece es que las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija, nada más y mis derechos (…), y después todo lo demás no me importa”

Conciertos de Cazzu en México: fechas y ciudades confirmadas

El principal motivo de su estancia en México fue la promoción de su gira “Latinaje en Vivo“, que contempla tres conciertos programados para octubre de 2025. Las fechas anunciadas son: