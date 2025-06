GENERANDO AUDIO...

La nueva serie animada de Depredador. Foto: Jonathan Coutiño

Como preámbulo al estreno de Predator: Badlands, Disney+ lanzará Depredador: Asesino de asesinos, una cinta animada que enfrentará a los cazadores supremos contra tres presas a lo largo de la historia de la humanidad.

De entrada, la animación es soberbia. Con un estilo híbrido que nos recuerda a Spider-Man: Across the Spider-Verse o The Mitchells vs the Machines, la película utiliza el medio de la animación para exacerbar la narrativa. Los diseños de los personajes son excepcionales, y el diseño de los ambientes captura a la perfeccionar cada época en la que se desarrollará la acción.

La película está dividida en tres segmentos y un epílogo. Los primeros tres enfrentan a un Yautja distinto contra un guerrero humano en una época y lugar diferentes. Primero, una shield-maiden nórdica que buscaban venganza; después, un par de hermanos en el periodo Edo de Japón, uno de ellos está un poderoso samurái y, el otro, un shinobi; finalmente, un joven latino que sueña con ser piloto en la Segunda Guerra Mundial.

Cada historia funciona de manera autoconclusiva y explora de forma magistral el tiempo y lugar donde se desarrolla. Su contexto no es meramente de adorno, sino que cumple una función narrativa y dramática.

En cuanto a los Yautja, uno podría pensar que es injusto traer armas de plasma a una pelea con hachas, escudos, espadas y pistolas de los años 40, pero lo cierto es que los depredadores son una raza justa que se enfrenta a los guerreros con armas que no rebasen demasiado la tecnología propia de cada siglo y, así, dependan más de su habilidad propia como cazadores y no de su poder tecnológico superior.

Cada segmento se divide por tipo de arma: escudo, espada y bala, y no sólo se trata de una alusión literal, sino que resuenan conceptualmente con las historias que vemos. Finalmente, el epílogo ata las tres historias y nos entrega una conclusión que, además de todo, abre la posibilidad de más historias y se afianza en el mythos de Predator. ¿Una secuela quizás? ¿Una serie?

Depredador: Cazador de Asesinos es la muestra perfecta del potencial ilimitado que tiene la franquicia, y una adición extraordinaria a las historias de los cazadores supremos.

La cinta estará disponible a partir del 6 de junio en la plataforma de Disney Plus.