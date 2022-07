Cecilia Toussaint revela que ya no acepta malos tratos en el trabajo: “se acabo”

Cecilia Toussaint es una cantante mexicana considerada pionera del rock en México. Foto: Instagram.

Cecilia Toussaint, cantante y actriz con más de cuatro décadas de trayectoria, reveló que actualmente busca proyectos profesionales en los que se cuente una buena historia pero sobretodo la traten con respeto.

El ícono de rock mexicano confesó en entrevista para UnoTv.com que en varias ocasiones se topó con gente que no la respetó, que la trató mal o que invalidó sus comentarios o sugerencias, pero eso: “se acabó”.

“Lo que yo busco ahora es sentirme cómoda donde trabajo, quiero trabajar con gente que me respete y que aprecie que sea parte del proyecto, eso es lo que ahora más me importa”. Cecilia Toussaint,

Toussaint actualmente participa en la obra “Cuando la lluvia deje de caer” de Andrew Bovell; comparte créditos con Sophie Alexander-Katz, Tato Alexander, Verónica Terán, Víctor Weinstock, Misha Arias, Andrés Torres Orozco, Luis Fernando Mayagoitia y Efraín Félix.

“Me siento muy agradecida, comprometida y entusiasmada de compartir el escenario con mucha gente talentosa, para mí, esta obra es parte de mi crecimiento como actriz. El personaje que tengo es fuerte e importante, una mujer que toma decisiones cruciales en la vida”, declaró Toussaint.

La obra se centra en una saga familiar, contada en saltos en el tiempo y con múltiples capas que abarcan cuatro generaciones de una misma familia, desde 1959 a 2039. Una anatomía de las relaciones paternofiliales en la que nueve personajes se confrontan con los misterios de un pasado para así entender el futuro.

Un montaje que explora cómo los patrones del dolor, el abandono, la destrucción, el perdón y el amor se pasan de unos a otros sin remedio; hasta que un día, alguien encuentra el coraje de desafiar ese legado: “es una historia que te invita a la reflexión y te deja mucho aprendizaje”.

Cecilia Toussaint estrena canción

La también compositora, Cecilia Toussaint estrenó “Un día”, versión en español de One Time, de la banda británica del rock progresivo, King Crimson, en la cual unió su talento con José Manuel Aguilera (guitarra), Alfonso André (batería) y Marco Rentería (bajo), quienes la invitaron a participar en esta versión especial.

“Ellos me buscaron y me dijeron que querían que grabara con ellos esta canción y fue un honor pues yo admiro mucho la trayectoria de King Crimson. Me siento muy orgullosa del resultado”.

“Rock en tu idioma” está de regreso

Cecilia Toussaint, pionera femenina del rock nacional, se presentará el próximo 23 de julio en la Arena CDMX en el concierto “Rock en tu idioma sinfónico vol III” al lado de Samo Romo, María Barracuda de Jotdogs, Piro de Ritmo peligroso, Héctor Quijada de La Lupita, Sergio Santacruz y Humberto Calderón de Neón y Arturo Ybarra de Rostros ocultos.