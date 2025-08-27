GENERANDO AUDIO...

82ª edición del Festival de Cine de Venecia abre su alfombra roja. FOTO: AFP

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia desplegó este miércoles su alfombra roja en el Lido para recibir a decenas de celebridades internacionales. Entre ellas destacan a George Clooney, Adam Sandler, Cate Blanchett, Emanuela Fanelli y Paolo Sorrentino, quienes llegaron para una muestra que reúne 21 películas en competencia por el León de Oro, seis de ellas dirigidas por mujeres.

La inauguración estuvo a cargo de La grazia, del cineasta italiano Paolo Sorrentino, que aborda los dilemas de un presidente al final de su mandato frente a temas como la eutanasia y los indultos.

Llegada y alfombra roja de Venecia

Entre las celebridades en el evento se pudieron ver juntos al director italiano, Paolo Sorrentino y el actor Toni Sevillo.

Actor Toni Servillo y el director Paolo Sorrentino. FOTO: AFP

Una de las presencias más destacadas del cine hollywoodense, fue la del actor George Clooney, que llegó con un traje clásico azul, con lentes degradados, camisa abierta y unos zapatos cerrados negros.

George Clooney. FOTO: AFP

El actor estadounidense, Adam Sandler, pudo ser visto a su llegada al puerto Excelsior del evento con una vestimenta acostumbrada relajada de playera polo y lentes oscuros.

Adam Sandler. FOTO: AFP

La destacada actriz china, Zhao Tao, también destacó en el evento italiano, con un conjunto blanco, un saco verde claro y un sombrero.

Actriz Zhao Tao. FOTO: AFP

La actriz y exmodelo holandesa Sylvia Hoeks asistió por la película “Mother”, presentada en la selección Orizzonti. Con un conjunto ligero de encaje blanco.

Actriz y modelo holandesa, Sylvia Hoeks. FOTO: AFP

La actriz sueca Noomi Rapace, quien también acudió por la película “Mother”. Con un traje café, una blusa oscura y zapatillas en punta.

Actriz sueca Noomi Rapace. FOTO: AFP

La actriz y autora italiana, Emanuela Fanelli caminó por la alfombra roja antes de la inauguración, con un vestido gris con pedrería.

Actriz y autora italiana, Emanuela Fanelli. FOTO: AFP

Premios y jurado del festival

El jurado de este año está encabezado por Alexander Payne, ganador de dos premios Oscar, quien describió la Mostra como “un paraíso”. El próximo 6 de septiembre se dará a conocer la película ganadora del León de Oro.

Durante la ceremonia de apertura, el director alemán Werner Herzog recibió el León de Oro honorífico a la trayectoria, reconocimiento a su extensa carrera cinematográfica.

Estrenos esperados

Tras el arranque, la programación incluirá filmes como:

“El extranjero“, de François Ozon, adaptación de la novela de Albert Camus

“Jay Kelly“, de Noah Baumbach, con George Clooney en el papel de un actor en crisis

en el papel de un actor en crisis “After the Hunt“, de Luca Guadagnino, protagonizada por Julia Roberts , fuera de competencia

, fuera de competencia “Frankenstein”, de Guillermo del Toro

“Bugonia“, de Yorgos Lanthimos junto a Emma Stone

junto a Emma Stone “A House of Dynamite“, de Kathryn Bigelow, un thriller político

La política irrumpe en la Mostra

Aunque la atención se centró en el glamour, también hubo manifestaciones. Un grupo de personas protestó en el recinto con pancartas de “Free Palestine” y “Stop Genocide”.

El director artístico del festival, Alberto Barbera, aseguró que la Mostra es “un lugar de apertura y debate” y expresó su rechazo a la censura, además de manifestar preocupación por el conflicto en Palestina.

Para el sábado está prevista una manifestación propalestina en el Lido, apoyada por asociaciones y movimientos civiles.

En la pantalla, el tema también estará presente con The Voice of Hind Rajab, de la tunecina Kaouther Ben Hania, sobre la historia real de una niña palestina asesinada en Gaza en 2024.

Lejos de Venecia, el cineasta español Pedro Almodóvar pidió al gobierno de su país romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

Cine latinoamericano con voz femenina

De los 12 filmes latinoamericanos programados este año, seis fueron dirigidos por mujeres. Entre ellos destaca Nuestra tierra, documental de la argentina Lucrecia Martel.

También estarán:

La hija de la española, de las directoras venezolanas Mariana Rondón y Marité Ugás .

. Hiedra, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, sobre la relación de una madre con el hijo que abandonó.

Estas producciones forman parte de las secciones Horizontes y Spotlight, dedicadas a nuevas propuestas, aunque ninguna compite por el premio principal.

Barbera explicó que las dificultades políticas y financieras en países como Brasil y Argentina han impactado en la producción de cine de autor en la región.