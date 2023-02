Celia Lora revela cómo es posar sin ropa en Only Fans y sus “millonarios” ingresos

Celia Lora revela sus ingresos en la plataforma de servicio.

Celia Lora reveló que tiene cerca de 5 mil suscriptores en su página de Onlyfans, quienes pagan 30 dólares al mes para acceder a su contenido, es decir cerca de 600 pesos, compartió la también modelo durante la premier de la película “Creed III”, que se llevó a cabo este jueves 9 de febrero en la CDMX.

Si se analizan las cifras expuestas por Celia y se toma en cuenta que el sitio cobra el 20% de comisión, esto significa que la hija de Alex y Chela Lora ganaría arriba de 2 millones pesos mensuales dentro de este servicio de suscripción de contenido.

Además, Celia Lora contó que le gusta subir fotos desnuda pero aclaró que no son explícitas y aseguró que no le teme a mostrar algo en particular “pues todo lo ha enseñado”.

“Pues para mi es bastante tranquilo o sea sí estoy desnuda, pero no estoy en split (conocido también como apertura de piernas en disciplinas como la gimnasia)”. Celia Lora

La hija del cantante del Tri también aclaró que prefiere trabajar sola en plataformas como OnlyFans porque las colaboraciones con otras creadoras de contenido representa diferentes problemáticas.

“Llega un momento en que puede llegar hacer muy repetitivo o las colaboraciones son difíciles porque no todas se encueran o no todas saben posar o se empiezan a reír, yo prefiero posar sola”, dijo Celia Lora a su paso en la alfombra roja.

Y agregó que no tiene miedo de que algunas de sus fotos de Onlyfans se puedan exponer públicamente pues el sitio tiene muchas medidas para prevenir este tipo de incidentes.

¿De que trata “Creed”, la premiere a la que asistió Celia Lora?

De la mano de Metro Goldwyn Mayer Pictures llega “Creed III”, con Michael B. Jordan debutando como director y regresando en el papel de Adonis Creed en la tercera entrega de la exitosa franquicia.

“Creed III” cuenta la historia de Adonis Creed siete años después de que venciera a Viktor Drago en Moscú, con una carrera y vida exitosa, Adonis de girar su vida cuando viejo amigo de la infancia aparece en escena después de salir de la cárcel y quien está dispuesto a machacar al protagonista para hacerse un nombre en el deporte.

Creed pone en juego todo lo que ha conseguido hasta el momento, mientras que para su adversario es todo o nada.