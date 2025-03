Celine Dion advierte a sus fans sobre canciones falsas generadas por IA

GENERANDO AUDIO...

Celine Dion advirtió sobre el uso de IA para hacer canciones falsas. Foto: AFP

La cantante canadiense Celine Dion advirtió a sus seguidores sobre la circulación de canciones falsas generadas por inteligencia artificial (IA) en diversas plataformas digitales.

A través de una publicación en Instagram el pasado sábado, la artista de 56 años expresó su preocupación por el uso no autorizado de su voz, imagen y nombre en estas grabaciones.

“Nos ha llegado la información de que música generada por IA y no autorizada, que pretende contener interpretaciones musicales de Celine Dion, así como su nombre e imagen, está circulando en línea y en varios proveedores de servicios digitales”, se lee en el comunicado. “Por favor, tengan en cuenta que estas grabaciones son falsas, no están aprobadas y no forman parte de su discografía oficial”.

Si bien Dion no mencionó canciones específicas, la proliferación de contenido musical generado por inteligencia artificial ha sido objeto de un creciente debate en la industria.

En abril de 2024, más de 200 artistas, entre ellos Billie Eilish, J Balvin, Katy Perry y los Jonas Brothers, firmaron una carta abierta denunciando los riesgos de la IA en la música. Organizado por la Artist Rights Alliance, el documento instó a los desarrolladores de IA y a las plataformas digitales a cesar el uso de tecnología para infringir los derechos de los artistas humanos.

El comunicado alertaba sobre amenazas como los deepfakes y la clonación de voces, así como el uso irresponsable de la IA para reducir pagos de regalías y entrenar modelos con obras sin autorización.

Dion, quien recientemente regresó a la escena pública tras un retiro forzado por el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), un raro trastorno neurológico, tuvo un momento destacado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante la ceremonia, la cantante interpretó el clásico de Edith Piaf “Hymne à l’Amour” desde una plataforma en la Torre Eiffel, marcando su regreso triunfal a los escenarios.