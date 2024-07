Céline Dion cierra la inauguración de Paris 2024 desde la Torre Eiffel

¡Céline Dion cerró con broche de oro la inauguración de Paris 2024! | Foto: AFP

Céline Dion cantó desde la Torre Eiffel para cerrar a la inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024. La cantante canadiense hizo su reaparición tras enfrentar los estragos del Síndrome de la Persona Rígida (SPS), enfermedad que ha padecido durante casi un año y la ha llevado a alejarse de los reflectores.

¡Así cantó Céline Dion en la inauguración de Paris 2024!

En cuanto la llama olímpica se encendió en el pebetero volador, comenzó a sonar la canción “Hymne à l’amour“, de Edith Piaf. Poco a poco, la cámara se acercó a la Torre Eiffel.

La sorpresa de la noche llegó cuando se reveló, finalmente, que Céline Dion era la encargada de finalizar una espectacular Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Céline Dion cierra la inauguración de Paris 2024 con broche de oro | Foto: AFP

Un final espectacular con Céline Dion desde la Torre Eiffel | Foto: Reuters

La Torre Eiffel se engalanó con Céline Dion | Foto: Reuters

Con un vestido blanco y lleno de brillos, la cantante canadiense le dio aún más brillo a unos aros olímpicos de por sí relucientes e imponentes para darle vida a la capital francesa.

Se rumoró por semanas que la estrella de Quebec haría su reaparición pública tras casi un año y, cuando parecía que la ceremonia acabaría sin su presencia, se presentó de manera sorpresiva.

“Indiscutible lo que acabamos de ver”, relató Alberto Latti en la transmisión de Claro Sports, para dar cierre definitivo a la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Céline Dion hace acto de presencia en una justa olímpica, pues también estuvo en Atlanta 1996 cuando cantó “The Power of the Dream“.

Cabe destacar que la artista fue vista en París en los días previos a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, su aparición solo era un rumor y, finalmente, el sueño de los parisinos se hizo realidad.

¿Quién es Céline Dion?

Céline Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, Canadá, y es una cantante francocanadiense conocida por interpretar la canción “My heart will go on“, de Titanic, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original en 1997.

Siendo la hija menor de los 14 hijos que tuvo el matrimonio de Adhemar y Therese Dion, Céline comenzó su carrera a los 12 años con un demo de tres canciones que llegó a las manos del productor René Angélil.

Tras semanas sin noticias del productor, un hermano de la joven le llamó y le dijo: “Sé que no has escuchado la demostración. Porque si lo hubieras hecho, ya nos habrías llamado”.

Minutos más tarde, Angélil volvió a llamar a la familia e invitó a Céline Dion para cantarle en persona. La contrató inmediatamente con la condición de que tuviera control total sobre su carrera, pues incluso hipotecó su propia casa para financiar su álbum debut, La Voix du bon Dieu.

A sus 56 años, Céline Dion puede presumir los siguientes logros como parte de su carrera artística y musical:

Ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo

Ha ganado cinco premios Grammy, dos Óscar y dos Globos de Oro

Ha sido reconocida con numerosos premios Billboard Music Awards

Ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1988 representando a Suiza

Cabe destacar que la canadiense también recibió reconocimiento internacional por interpretar el tema principal de “La Bella y la Bestia“, película de Disney estrenada en 1991.

Ha tenido que luchar con el Síndrome de la Persona Rígida

Céline Dion fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) en 2022, después de varios años de experimentar síntomas inexplicables.

Esta enfermedad neurológica rara causa espasmos musculares involuntarios y progresivos, lo que afectó significativamente su capacidad para cantar y realizar actividades cotidianas.

Debido a su condición, Céline se vio obligada a posponer varias presentaciones y giras, lo que generó preocupación entre sus fans y la industria musical.

A través del documental “Yo soy Céline Dion“, disponible en Amazon Prime Video, la cantante compartió con el mundo su lucha contra el SPR.