Céline Dion habla por primera vez de su enfermedad: “Espero un milagro de la ciencia”

Céline Dion habló de su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida. Foto: AFP

Céline Dion, la cantante cuya voz ha cautivado al mundo durante décadas, habló por primera vez de su lucha contra el Síndrome de la Persona Rígida (SPS), una enfermedad poco común y debilitante que ha estado afectando su vida diaria.

En una entrevista con la edición francesa de Vogue, Céline Dion reveló que su enfrentamiento con su enfermedad la ha llevado a una nueva y profunda introspección sobre la vida, el amor y la determinación.

A pesar de su éxito deslumbrante, la vida de Céline Dion dio un giro inesperado cuando fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida. En la entrevista con Vogue, Dion describe el impacto devastador de la enfermedad en su vida diaria y en su carrera.

“No he vencido la enfermedad, ya que todavía está dentro de mí y siempre lo estará”, confiesa. Dion explica cómo la enfermedad ha requerido un ajuste radical en su estilo de vida, sometiéndola a terapias físicas y vocales intensivas cinco días a la semana.

A pesar de los desafíos, Dion mantiene una actitud optimista, alimentada por la esperanza de un avance científico que pueda aliviar su sufrimiento.

En medio de la lucha contra el SPS, Dion encuentra fortaleza en el amor incondicional de su familia y en el apoyo de sus seres queridos y asegura que “aunque espero un milagro de la ciencia, debo aprender a vivir con ella“.

“El amor de mi familia y mis hijos, el amor de los fans también, y el apoyo de mi equipo”, señala, destacando la importancia del respaldo emocional en su camino hacia la recuperación. Celine Dion reconoce el privilegio de contar con recursos médicos y terapias de calidad, mientras se compromete a enfrentar cada día con determinación y valentía.

El regreso a los escenarios de Céline Dion

A pesar de los desafíos que enfrenta, Céline Dion mantiene viva su pasión por la música y su deseo de regresar a los escenarios. Aunque el futuro sigue siendo incierto, la cantante canadiense se aferra a su sueño de volver a deleitar a sus fans con su voz. “No puedo responder a eso… Porque durante cuatro años me he estado diciendo a mí misma que no volveré, que estoy lista, que no estoy lista”.

Aunque el camino hacia la recuperación puede ser arduo, la determinación y la voluntad de Dion permanecen intactas, asegurando que su legado como una de las artistas más emblemáticas de la historia de la música continúe resonando por generaciones venideras.