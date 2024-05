Céline Dion rompe en llanto al hablar de su enfermedad

Céline Dion canceló su gira mundial tras ser diagnosticada. | Foto: Shutterstock.

Amazon Prime estrenó este jueves el tráiler del documental de Céline Dion titulado “I Am Celine Dion”. La producción a cargo de la nominada al Premio de la Academia, Irene Taylor, presenta un recorrido por la exitosa carrera de la cantante y muestra cómo ha sido su lucha contra la rara enfermedad que padece, y que es conocida como Síndrome de la Persona Rígida (SPR). En las imágenes ofrecidas por la plataforma de streaming se puede observar el emotivo momento en el que la intérprete rompe en llanto.

“Si no puedo correr, camino; si no puedo caminar, me arrastro, pero no me rindo, no pienso rendirme. No lo haré”, afirma Céline Dion entre lágrimas al asegurar que, a pesar de la complicada situación que vive no se rendirá y que pretende volver a los escenarios a pesar de todo.

“Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro. Antes no estaba lista para decir nada… Pero ahora sí”, agregó la cantante en el tráiler al hablar sobre su enfermedad la cuál deteriora gradualmente el control muscular y que ha marcado un antes y un después en su vida.

¿Cuándo se estrena del documental de Céline Dion?

El documental“I Am Celine Dion” se estrenará el próximo 25 de junio a través de Amazon Prime Video. Se espera que en él se revelen detalles nunca antes vistos de la vida de la intérprete de “My heart will go on”

De acuerdo con Amazon Prime, la historia de este documental es “una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le ha cambiado la vida”.

Esta producción de Amazon MGM Studios en colaboración con Sony Music busca combinar la intimidad de los testimonios personales de Dion con el poder de su música para convertirlo en un elemento central de este documental.

¿Qué pasó con Céline Dion?

Céline Dion ha impactado a millones de personas alrededor del mundo con su música. Sin embargo, tras 44 años de carrera, la cantante se vio obligada a retirarse de los escenarios después de que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022. Meses después de su diagnóstico varios medios revelaron que la cantante estaba pasando por uno de los momentos más complicados de su vida.

Tras retirarse, la cantante reapareció públicamente en el escenario de los Premios Grammy 2024. Además, comenzó a ser activa en sus redes sociales con el fin de poder brindarle apoyo a las personas que padecen la misma enfermedad que ella.