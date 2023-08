Céline Dion y su complicado estado de salud: no hay medicina que le funcione

Céline Dion canceló su giró por su enfermedad. Foto: GettyImages

Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que provoca la contracción involuntaria de los músculos y afecta a las cuerdas vocales, para la cual no cura pero sí medicamentos, pero la cantante no ha encontrado una que le funcione.

La hermana de Céline Dion, Claudette, le aseguró a “Le Journal”, un diario de Montreal, que no han encontrado medicina que le funcione, pero “mantener la esperanza es importante”.

Explicó que la interprete de “My heart will go on” está muy al tanto de las investigaciones y los avances que se hacen en referencia a su enfermedad y que confían en que pronto haya una rehabilitación que dé sus frutos. El deseo que tienen es que la canadiense vuelva a subirse a un escenario, el lugar en el que ha brillado durante décadas.

También dijo que su otra hermana se mudó con la cantante para estar al pendiente de ella y su estado, y cuando Céline no puede hablar con ella por teléfono es Linda quien la mantiene informada sobre su evolución.

“Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro”, declaró a “Le Journal”.

Al respecto, hace unos meses cuando se dio a conocer su diagnóstico, fue la propia Céline quien dijo que “todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.

En aquella ocasión señaló que los espasmos inciden en todos los aspectos de su vida: “me afecta a mi vida diaria, los dolores me causan dificultades cuando camino y las inflamaciones no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar”.

Céline Dion se retiró de los escenarios tras enfermedad

A inicios de diciembre del año pasado, la intérprete de “All by myself” informó que padecía el síndrome de la persona rígida por lo que cancelaba sus conciertos de su gira mundial en Europa.

Sin embargo, al no ver mejoría en su estado de salud, para mayo de este año anunció la cancelación total de todos sus conciertos.

Aunque está alejada de los escenarios, Céline lanzó nueva música en abril pasado con motivo del estreno de la película “Love Again”, donde colaboró en la banda sonora y tuvo una participación especial.