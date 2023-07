Cenizas de Talina Fernández fueron repartidas entre sus hijos: cumplieron su último deseo

Cenizas de Talina Fernández fueron repartidas entre sus hijos. Foto: Cuartoscuro

A unos días de cumplirse el primer mes de la muerte de Talina Fernández, Patricio, su hijo, reveló que las cenizas de la llamada “Dama del buen decir” se repartieron entre algunos familiares y amigos de la querida y popular conductora de televisión.

¿Quién se quedó con cenizas de Talina Fernández?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Pato Levy destacó que se dieron pequeñas porciones de las cenizas de Talina; aunque destacó que la mayor parte de los restos de la conductora, que estuvo presente en el atentado contra Luis Donaldo Colosio, se quedaron con él.

“Repartimos un poquito de las cenizas para cada hijo, la mayoría me los llevé yo… Nos pidieron pedacitos de ceniza para plantar en un limonero, un naranjo y yo les dije por su puesto”, señaló Pato Levy en la entrevista

Ver más

Cenizas de Talina Fernández fueron esparcidas en varios lugares

Pato Levy, tío de María Levy, explicó que las cenizas de Talina Fernández fueron esparcidas por él y por su hermano Coco Levy, señalado de presunto acoso contra una actriz, en tres lugares diferentes, cumpliendo el último deseo de la conductora, cuya muerte fue lamentada por varias celebridades.

“La tiré en un río, en el mar. Mi hermano Coco en la mañana se fue en donde tiramos las cenizas de Mariana, hace seis meses (…) entonces repartimos las cenizas en tres lugares diferentes”, explicó Pato Levy.

El último deseo de la “Dama del buen decir”

De acuerdo con lo dicho por Pato Levy, ellos, como hijos, cumplieron con la última voluntad de la conductora, quien pidió que sus restos los dejaran en la naturaleza.

“Desde hace una semana me fui a Acapulco, pero el día de ayer rentamos una lanchita a mar abierto, ahí donde está el canal en la boca chica, saliendo a mar abierto, justo a la hora del atardecer, cuando el sol se empieza a meter”

El hijo de Talina Fernández dijo que a su mamá no le gustaría estar en la urna, por lo que la llevaron a la naturaleza e, incluso, utilizarán parte de las cenizas para plantar algunos árboles, por lo que, dijo, su mamá regresará “con vida”.

“Lo que no se vale es quedarse con las cenizas en una cajita en la casa porque no viene al caso, ni a mi mamá le hubiera gustado estar en una cajita. Mientras que la planten y mi mamá regrese con vida, yo les regalo lo que me pidan”.