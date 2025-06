César Costa salió al paso sobre los rumores de que estaba muy grave. La noticia empezó a circular en redes sociales hasta que el actor publicó un video para desmentir la fake news.

“Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla César Costa, para saludarlos, y para desmentir una vez más una noticia que salió en YouTube, en la cual me encuentro gravemente enfermo, internado en el hospital Ángeles del Pedregal. Dan todos los detalles; lo cual es una gran mentira”, expresó el cantante.

Ante la noticia falsa, el actor conocido por la serie “Papá soltero”, criticó a quienes generan este tipo de rumores solo para generar visitas o dinero en internet.

“Es lamentable que este tipo de personas se dediquen, por unos cuantos pesos, a inventar estas historias. No las sigan, por favor, como ven me encuentro bien de salud, estoy en mi casa, espero verlos pronto y no hagan caso de estas noticias”.

César Costa