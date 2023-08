Chayanne en plan triunfador y regresa al número 1 después de 16 años con “Bailando bachata”

Chayanne sigue vigente después de tantos años. Foto: Imagen tomada de video

Chayanne regresa a la cima de la lista Latin Airplay de Billboard después de 16 años con la canción “Bailando bachata”, la cual pasó del puesto 5 al 1.

“La verdad cuando grabé el álbum, cada tema fue pensado en que fuera con mi gusto y estilo, pero siempre pienso si será del gusto de la gente”, dice Chayanne a Billboard. “Así que además de que fue un placer grabar la bachata, saber que llega al No. 1 es para celebrar”.

“Bailando Bachata” toma la delantera en el recuento general de Latin Airplay después de un aumento del 17% en las impresiones de audiencia, a 9,5 millones, obtenidas en Estados Unidos la semana que finalizó el 17 de agosto, según Luminate.

La canción le da a Chayanne su séptimo primer lugar, después de que “Dejaría todo” lideró durante cinco semanas entre 1998 y 1999. Aquí sus sencillos No. 1 en el chart:

“Dejaría todo” (1998)

“Yo te amo” (2000)

“Y tú te vas” (2002)

“Un siglo sin ti” (2003)

“Cuidarte el alma” (2004)

“Si nos quedara poco tiempo” (2007)

“Bailando” es la cuarta bachata que alcanza el número 1 del Latin Airplay en 2023, después de “Monotonía” de Shakira y Ozuna, “El pañuelo” de Romeo Santos y Rosalía, y “Me EnRD” de Prince Royce.

“La bachata es un ritmo que siempre me ha gustado, pero ‘Bailando Bachata’ es especial ya que representa un gran logro”, añade Chayanne. “Hay muchos temas buenos sonando por todos lados, artistas con mucho talento, así que más que agradecido y feliz. No me lo esperaba”.

Por otra parte, “Bailando bachata” cumple su cuarta semana en la cima de Tropical Airplay. La canción es el tercer sencillo del próximo álbum de estudio de Chayanne, cuya fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado.

“En general pienso que el álbum es muy especial, le dedicamos mucho tiempo y le pusimos toda la energía, mucho talento trabajando conmigo… ¡¡¡Es un gran álbum!!!”, adelantó el cantante.