“Chespirito: Sin querer queriendo” cuenta con ocho episodios. Foto: HBO Max

El universo de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” se transforma en una nueva serie biográfica que promete mostrar al hombre detrás del genio: “Chespirito: Sin querer queriendo”.

La serie producida por Max retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños desde una perspectiva íntima, humana y sin idealizaciones.

Detrás del proyecto está su hijo, Roberto y Paulina Gómez Fernández, quienes también fungen como creadores y productores ejecutivos, con la misión de mostrar al público no sólo al ídolo de la comedia, sino también al ser humano lleno de virtudes, errores y contradicciones.

“Él mismo escribió que le gustaría ser recordado como un hombre bueno y esa es una parte fundamental. Pero ojo: no es un homenaje. Es una serie que enseña cómo realmente fue, con aciertos y errores que impactaron tanto su vida personal como profesional”, contó Gómez Fernández en entrevista para UnoTV, “.

La serie, cuyo título de trabajo fue “El Genio”, quiere justamente retratar eso: la genialidad creativa de Chespirito, combinada con una simplicidad entrañable.

“El público conoce una faceta, la de la pantalla. Yo fui testigo de muchas otras cosas, algunas admirables y otras no tanto, y eso nos dio un balance muy dramático para contar su historia”, agregó el hijo de Chespirito.

Tráiler de la serie

Un reto actoral y emocional para elenco de “Chespirito: Sin querer queriendo”

El actor Pablo Cruz Guerrero, quien interpreta a Chespirito, recordó con humor y humildad cómo llegó al proyecto y que incluso no era la primera opción para la producción.

“Yo no era la primera opción. Estaba alto, con barba, pero igual mandé mi self tape. A los días, me dijeron que querían verme otra vez. Luego en la audición presencial, alguien me dijo: ‘Tú eres el favorito de todos’. Tiempo después supe que no era cierto, ¡pero me ayudó a creerme el papel!”, dijo Pablo Cruz.

Para Cruz, cada prueba fue distinta, cada sesión de casting lo acercaba más al personaje y al universo del creador de Chespirito: “Había algo que me hacía sentir bien, me daban retroalimentación sin decirme ‘haz más esto o menos aquello’, sólo ‘vas bien’. Eso me ayudó a confiar y seguir explorando. Era una montaña rusa emocional”.

Andrea Noli y Miguel Islas agradecen ser parte del elenco

Además del protagonista, actores como Andrea Noli y Miguel Islas destacan en la serie, interpretando a figuras clave del entorno de Gómez Bolaños. Para ellos, este proyecto representa un punto de inflexión en sus carreras.

“Llevo más de 30 años actuando y siento que este personaje es único. Son oportunidades que sueñas desde que empiezas en esta carrera. No solo por el personaje, sino por el nivel de producción, la calidad y la seriedad. Son las grandes ligas”, dijo Andrea Noli.

Ambos coinciden también en que el proceso no fue sencillo. “Durante años hice castings donde no me quedaba, trabajaba casi pagando por tener una oportunidad”, relató Islas: “Y de pronto llegó esto, y te cambia la perspectiva. El estar aquí ya es un triunfo”.

“Chespirito: Sin querer queriendo” no pretende imitar

Uno de los mayores retos del elenco fue interpretar a personajes muy reconocibles para varias generaciones. “No queríamos imitar, sino aportar algo nuestro. Por eso nos escogieron”, señaló Noli, quien interpreta a Angelines Fernández. “A ella la admiraba, pero había poca información. No pude contactar a su hija. Así que me apoyé mucho en Roberto, en sus hijos y en mis compañeros para construir al personaje desde adentro”.

Lo mismo ocurrió con la recreación de Ramón Valdés y otros actores icónicos del elenco original. El objetivo no era la copia, sino la esencia. Y eso se nota en pantalla.

¿Cuándo y dónde ver “Chespitiro: Sin querer queriendo”?

El primer episodio de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” se estrenó hoy, 5 de junio, en la plataforma de HBO Max y cada jueves se libera un nuevo episodio. En total son ocho en total.