Chingu Amiga confiesa que “ganó su libertad” en México: “Ya puedo decir que moriría feliz”

Sujin Kim, influencer surcoreana conocida como Chingu Amiga, confesó en entrevista con Unotv.com que vivir en México le ayudó a conseguir una libertad que no habría podido encontrar en su país natal. Esta libertad fue, justamente, el factor que le permitió afrontar un reto como “LOL: Temporada 6“.

La influencer, que recientemente llegó a los 10 millones de suscriptores en YouTube, reconoció que los más de cuatro años que ha vivido en México le ayudaron a ser libre de ser ella misma.

“Esta libertad que gané es lo que me hizo actuar como yo, me hizo poder vivir una vida como a mí me gusta. En Corea sentía que estaba viviendo como la gente quería, pero aquí yo estoy viviendo como a mí me gusta”.

Sujin Kim (Chingu Amiga)