Christian Chávez habla de volver con RBD y defiende a Poncho Herrera: “Déjenlo en paz”

Christian Chávez, integrante de RBD que volvió para el “Soy Rebelde Tour 2023“, habló de lo que significó regresar a los escenarios con sus antiguos compañeros. En la alfombra verde por los 10 años de Spotify, defendió a Poncho Herrera de las personas que lo critican por no unirse al reencuentro.

El miembro de la banda RBD se sinceró sobre su sentir en el reciente regreso de la agrupación a los escenarios, confesando que no sabía cómo sería esta gira que se encuentra llegando a su fin.

Asimismo, declaró a los micrófonos de Unotv.com que no puede creer el cariño que han recibido de la gente que ha asistido al Foro Sol para las primeras cuatro fechas de seis que darán, sin contar el cierre de gira en el Estadio Azteca.

En la alfombra verde de Spotify, Christian Chávez también confesó que todos los miembros de RBD están cansados de las preguntas sobre la negativa de Poncho Herrera para unirse al reencuentro. Asimismo, pidió a los medios que “lo dejen en paz”.

“Poncho es un gran actor y él decidió sobre su carrera, entonces nosotros lo respetamos, lo queremos y lo amamos. Ya también le digo a los medios de comunicación dejen en paz a Poncho“, señaló el cantante.

Por otro lado, reconoció que los fans de la banda y el actor han entendido las razones por las que el protagonista de “El Exorcista: La Serie” no fue parte del ‘Soy Rebelde Tour 2023′.

Finalmente, Christian Chávez aseguró que decidió regresar a RBD con la condición personal de ser completamente él mismo y llevarlo al límite.

“Creo que desde niño siempre crecí con esta idea de no, eso no, porque es mujer esto no lo puedes hacer porque aunque ya me habían sacado del clóset. Eran de no lo hagas porque entonces ya nadie te va a contratar”.

Christian Chávez