Desde Argentina, Nodal afirma que, junto a Cazzu, se volvió a sentir “humano”

Christian Nodal afirma que, con Cazzu, volvió a sentirse humano. Foto: Cuartoscuro

Christian Nodal confesó que gracias a su relación con Cazzu y al estilo de vida que sigue con la rapera argentina, junto a quien se convirtió en padre por primera vez, logró sentirse “humano” otra vez, pues, pese a que la fama crecía, él no se sentía bien.

“Me fui para Argentina. Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos. Tiene una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, (nos tomamos) unos matecitos, y las vistas son preciosas… Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano… Eso me sanó el corazón”.

En entrevista con Mario Chávez, el representante del género mariacheño aseguró que, pese a la fama, sentía que su vida no avanzaba.

“Veía que todo mundo avanzaba en su vida y yo estaba estancado. Con más billetes, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida. No tenía una casa a donde llegar a dormir”. Christian Nodal

El intérprete de “Adiós amor” y “Probablemente” aseguró que, en uno de los picos más grandes de su carrera, se “sentía como un animalito con correa”.

“Me sentía como un animalito con correa. Me aventé giras por medio mundo y yo no disfrutaba de las comidas, las culturas, ni nada de eso porque todo se resumía a estar dentro del hotel, encerrado. Me privé de una vida normal”.

Christian Nodal enfatizó que fue hace dos años cuando se dio cuenta de que ya no trabajaba para cumplir con sus metas y objetivos, sino para las de otras personas.

“Hace dos años entendí que ni siquiera estoy trabajando para mí. No estoy trabajando para mis sueños, estoy trabajando para los sueños de otros, ¿por qué? Porque mis metas ya estaban realizadas. Gracias a la vida se me cumplió todo”.