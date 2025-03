Nodal se confiesa: se dice enamorado, pero no quiere hijos con Ángela; “estamos muy jóvenes”, afirma

GENERANDO AUDIO...

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en 2024. Foto: AFP

Christian Nodal se confesó y reveló cómo es su vida con Ángela Aguilar, y si entre sus planes se encuentra tener hijos con la menor de los herederos de Pepe Aguilar. Además, recordó que no siempre tuvo suerte en el amor y fue ‘bateado’.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano”, el cantante aseguró que no desea convertirse en padre junto a la nieta de Flor Silvestre, pues aún están muy jóvenes.

“No, estamos muy jóvenes todavía los dos. Estamos muy jóvenes. Yo creo que con los años y cuando sea el momento, pues felices de la vida”.

Sin embargo, el cantante ya tiene una pequeña junto a la rapera argentina Cazzu, con quien debutó como papá en 2023, cuando el intérprete de “Probablemente” tenía 24 años.

Afirmó sentirse muy enamorado de su esposa Ángela Aguilar, y dijo que en cuestiones de amor se siente muy afortunado.

“Estoy enamorado, Gustavo. Sí, el amor es muy bonito, es lo más bello… Es más, si no hubiera amor, no hubiera odio, porque para odiar hay que amar primero… El amor es lo más bello que existe, yo me siento muy afortunado en ese sentido”.

¿Lo batearon? Nodal recuerda que no siempre fue aceptado

Si bien Christian Nodal se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera conquistando el corazón de sus fans, quienes no dudan en demostrar el amor que sienten por el cantante y con un historial amoroso en donde destaca Belinda, el sonorense no siempre tuvo esa suerte, según confesó.

“(Me batearon) En la primaria, pregúntale a todas las de la primaria ahí en Sonora. Claro que todos hemos pasado por eso”.