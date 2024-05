¡A ver si no los sala! Nodal canta a pareja que se comprometió en su concierto 

Christian Nodal regala romantico momento a fans. Foto: Cuartoscuro

Aunque Christian Nodal no está pasando por el mejor momento amoroso, el cantante regaló un romántico momento a unos fans. El representante del género mariacheño, se convirtió en un cómplice para que su seguidor pudiera entregar el anillo de compromiso.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que muestra a una pareja que baila al ritmo de la canción de Christian Nodal quien se mantiene cerca como testigo del mágico momento.

“Hermoso momento en el concierto de Nodal… Hubo propuesta de matrimonio. Imagínate que te cante Nodal”, fue con el mensaje que acompañaron el video en redes sociales.

Como era de esperarse, varios seguidores celebraron que Christian Nodal ayudara a su fan a dar un importante paso con su pareja. Incluso, mostraron su deseo de que el cantante también interprete algún tema en el momento en que les entreguen el anillo de compromiso.

Además, algunos seguidores no dejaron pasar la oportunidad para recordar que Nodal se encuentra enfrentando la ruptura con Cazzyu, la rapera argentina con la que debutó como papá.

“Si no me piden matrimonio en un concierto de Nodal no quiero nada”, “Siempre siendo espectadora”, “Él con su corazoncito roto y tener que cantarle al amor”, “Y mi Nodal pasando por un dolor tan grande de separación”, “Esas sí son propuestas. Qué envidia”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación por parte de los cibernautas.

Aunque este no es el único gesto agradable que Christian Nodal tiene con sus seguidores, pues, el famoso ha detenido, incluso, un concierto para defender a sus fans.

Además, en alguna ocasión Nodal le cantó un éxito a una seguidora que guardaba un gran parecido con Belinda, famosa con la que tuvo una relación y a quien le entregó el anillo de compromiso.