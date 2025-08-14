GENERANDO AUDIO...

Christian Nodal confesó que se casó con Ángela Aguilar en Roma días después de terminar su relación con Cazzu durante una entrevista con Adela Micha.

La relación de Nodal con Ángela ha estado en el “ojo del huracán” desde que empezaron andar en mayo de 2025 y precisamente son las fechas son las que están llamando la atención.

Christian Nodal se sincera en entrevista

El cantante de “Adiós amor” tuvo una entrevista de más de dos horas con Adela Micha donde habló de música, redes sociales, pero lo más se esperaba eran los aspectos de su vida amorosa.

Nodal no se guardó nada y recordó que su relación con Ángela surgió desde hace varios años, pero solo de manera profesional donde coincidieron en giras y en colaboraciones como “Dime cómo quieres”.

Mencionó que durante la pandemia establecieron comunicación por medio de videollamadas surgió una primera conexión, pero por diferencias de edad la relación no avanzó.

El mes que le cambió la vida Nodal

El cantante aclaró que no engañó a su ex con Ángela Aguilar y dio detalles de la fecha de cómo se dieron las cosas.

Señaló que el rompimiento definitivo, después de varias rupturas con la cantante argentina, se dio el 8 de mayo de 2024.

Nodal mencionó que el contacto se reanudó con Ángela el 13 de mayo: “El 13-14 de mayo la veo por primera vez. Ella y yo no habíamos compartido en un contexto donde no fuera profesional. En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba. Esa relación no funcionó“.

Y un día después recordó que tuvo su primer beso con la hija de Pepé Aguilar, situación que fue determinante para iniciar su relación.

“Me enamoró su forma de ver la vida, su independencia y su pureza”, confesó Nodal y el 22 de mayo habló con Pepe Aguilar para empezar a salir con su hija.

El 23 de mayo sale un comunicado oficial sobre la ruptura con Cazzu, para el 26 de mayo Nodal tuvo concierto en Ensenada y al finalizar invitó a Ángela a Roma.

“Yo no sabía que me iba a enamorar (de Ángela Aguilar) el mismo mes que terminé (con Cazzu)”.

Christian Nodal

Para el 27 de mayo vuelan a Roma y el 29 se casan en una ceremonia espiritual y dos meses después, 24 de julio, se realiza la boda por el civil en México.

Las fechas causan asombro y críticas en redes

Las fechas que dio Nodal causaron ruido en las redes sociales, porque varios usuarios señalan que no concuerdan con las que dio Ángela de que su relación empezó antes, o sea, cuando el cantante aún estaba con Cazzu.

