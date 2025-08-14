Christian Nodal denuncia “campañas de odio” contra Ángela Aguilar

Christian Nodal rompió el silencio sobre su esposa Ángela Aguilar y aseguró que existen campañas de “odio” pagadas contra la artista, esto durante una entrevista con la periodista Adela Micha.

El cantante, incluso, compartió que comprobó la existencia de dicha campaña, aunque aclaró que desconoce quién está detrás de ellas.

Esto es lo que dijo Nodal sobre las “campañas” contra Ángela

El intérprete de “Botella tras botella” enfatizó que No es normal el ‘hate’ que ha recibido. Está comprobado que son campañas… no sé pagadas por quién, pero son campañas”.

Nodal indicó que no es normal el odio contra su esposa, ya que desde siempre la han “acosado” en redes sociales con las críticas.

“Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, puntualizó el cantante.

Nodal también fue criticado, pero dice que Ángela se lleva la peor parte

Aunque Nodal también ha sido blanco de críticas tras confirmar su romance con la joven cantante de regional mexicano, dejó claro que el trato hacia Ángela ha sido mucho más duro.

Desde que confirmaron su relación, los nombres de ambos han sido tendencia constante, alimentando todo tipo de rumores, desde supuestas infidelidades hasta conflictos familiares. Sin embargo, ni Nodal ni Ángela han dado pie a escándalos directos.

¿De dónde viene el “hate” hacia Ángela Aguilar?

Desde que la relación entre Nodal y Ángela se hizo pública, el supuesto “hate” contra la cantante del regional mexicano creció en las redes después de que se hicieran virales algunas de sus declaraciones, como cuando aseguró que era 25% argentina o autonombrarse “princesa de la música mexicana”.

