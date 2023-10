¡Ay, ay, ay! Christian Nodal deslumbra con cambio de look y menos tatuajes en la cara

Christian Nodal se acaba de convertir en papá junto a Cazzu. Foto: Cuartoscuro

Christian Nodal, quien vive un momento pleno junto a Cazzu, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en la que muestra un cambio de look y menos tatuajes en la cara.

Christian Nodal sorprende con cambio de look y menos tatuajes en la cara

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió una fotografía, misma en la que aparece con una camisa de color gris, pantalones y zapatos vaqueros.

Ver más Christian Nodal y su look después de ser papá… 😱 pic.twitter.com/I75WeaSgpg — el_aca (@elaca13) October 2, 2023

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su apariencia física, ya que luce más delgado, al igual que con menos tatuajes en la cara, mismos que tenían un significado.

El intérprete de “Botellas Tras Botella” se sigue sometiendo a un tratamiento para eliminar algunos de sus tatuajes, ya que, según sus palabras, quiere que su hija lo vea sin ellos.

En una entrevista, Christian Nodal, quien le dedicó un tema a Cazzu, aseguró que los tatuajes que se realizó en la cara fueron parte de una etapa, a la que no desea volver.

“En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara. Es un proceso doloroso. Aunque me gustan los tatuajes, me gustaría que mi hija conozca mi cara. Estos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida, que ya pasó”, dijo el intérprete de “Te Fallé”.

Actualmente, el cantante disfruta de su nueva etapa como papá, quien junto a Cazzu le dio la bienvenida a su primer bebé, cuyo nombre aún no se revela, el pasado 14 de septiembre.

¿Qué dijeron los fans del nuevo look de Christian Nodal?

Así como era de esperarse, los fans no dejaron pasar la oportunidad para comentar el nuevo look de Christian Nodal, quien luce con menos tatuajes en la cara.

“¡Felicidades! Te ves genial”, “Cazzu le ayudó en todos los sentidos”, “Sigue así, tu música es espectacular”, “Ya tiene cara de niño lindo otra vez”, son algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

Es importante señalar que el intérprete de “Probablemente” sigue de gira por Estados Unidos, como parte de su “Foraji2 Tour”, con el que abarrotó el Foro Sol.