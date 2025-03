GENERANDO AUDIO...

Christian Nodal en la Plaza de Toros México. | Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México sonó al ritmo del mariacheño de Christian Nodal este viernes cuando el famoso cantautor se presentó en la Plaza de Toros México para deleitar a sus fanáticos con sus más grandes éxitos, además de presentar su próximo sencillo titulado “El amigo”.

Por casi tres horas, Nodal ofreció un espectáculo que se distinguió por interacción y entrega al público. Y es que, el creador y máximo representante del “mariacheño” no sólo cautivó a todos los asistentes con su voz, sino también porque durante toda la noche Christian Nodal regaló al público muchos de sus sombreros, los cuales lanzaba a la multitud; además de que nunca paró de firmar autógrafos, muchos de los cuales plasmó en las texanas de sus fans.

Foto: Uno TV.

Entre los sencillos que compusieron su setlist se encontraron: “Adiós Amor”, canción con la que abrió el concierto; “No te contaron mal”; “Botellas tras botella” y “Por el resto de tu vida”.

Además, cantó a su público un recap de éxitos de grandes cantantes. Entre los temas que ofreció se encontraron:

“Así fue” de Juan Gabriel

“El rey” de José Alfredo Jiménez,

“Quién es usted” de Sergio Vega

“Clavado en un bar” de Mana

“Brillas” de León Larregui

“Devuelveme a mi chica” de Hombres G

“Cómo la flor” de Selena

“Mujeres Divinas” de Martín Urrieta

“Eso y más” de Joan Sebastian

Foto: Uno TV.

Nodal estrena en vivo su próximo sencillo “El amigo”

Durante su presentación en la Plaza de Toros México, Christian Nodal sorprendió a todos los asistentes al interpretar en primicia “El amigo”, su próximo sencillo que será lanzado en todas las plataformas el próximo 20 de marzo.

“Yo de ese tema no opino, pero ya con los tragos les digo que la trata como a una reina, pero ella lo trata como amigo. Y él se ve fino, de esos que se emborrachan con vino, pero yo que la conozco a ella, no le gusta, no es su estilo. Y la verdad, juntos no se ven tan mal, pero se veía mejor conmigo”, es parte de la letra de su nuevo tema.

Nodal canta “Dime cómo quieres” sin Ángela Aguilar

Uno de los momentos que sorprendió a los presentes fue cuando Nodal interpretó su famosa canción “Dime cómo quieres” pero sin Ángela Aguilar, su ahora esposa.

A diferencia de sus pasadas presentaciones donde Nodal invitaba a Ángela a subir al escenario a cantar juntos el tema, en esta ocasión, la integrante de la dinastía Aguilar no estuvo presente.

La presentación de Nodal en la Plaza de Toros formó parte de su tour “PA´L CORA” que comenzó´en 2024, y marcó el regreso del cantante al corazón de México, quien la última vez en la CDMX se presentó en el Auditorio Nacional.