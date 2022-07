¡Le falló! Fan exhibe a Nodal: le prometió apoyo para su madre enferma de cáncer y no le cumplió

Christian Nodal no se aleja de la polémica y es que, ahora, el representante del mariacheño fue exhibido por una fan por, supuestamente, no cumplir con la promesa de apoyarla económicamente para costear el tratamiento de su madre, diagnosticada con un tumor cerebral.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Brenda Acuña, hija de Rosalinda Acuña, recordó cómo comenzó la interacción con el exnovio de Belinda, quien se habría comprometido a apoyar a la familia de su fan.

“El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse a buscar ayuda con todos los artistas que, podría decirse, son mis ídolos… Un día, me contestó Christian en un DM (mensaje privado) y me dijo que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba y así empezó todo”.

Brenda Acuña