Christian Nodal es recibido con gritos de “Cazzu” en el Supernova Strikers en la CDMX

Christian Nodal se presentó en el Supernova Strikers. Foto: GettyImages

Christian Nodal vivió un momento incómodo durante su presentación en Supernova Strikers este domingo, realizado en el Palacio de los Deportes. Durante su actuación, los asistentes comenzaron a gritar el nombre de “Cazzu” como muestra de apoyo hacia la artista sudamericana y madre de su hija.

A pesar de la incomodidad, el cantante continuó con su presentación y evitó responder a las provocaciones del público. Sin embargo, los videos del momento no tardaron en volverse virales en redes sociales.

Nodal sigue en el “ojo del huracán” debido a la entrevista que le dio a Adela Micha donde habló sobre su relación con la trapera argentina.

@soundlatinoradio Christian Nodal brilló en el Supernova México, pero las menciones a su ex Cazzu no faltaron El cantante se presentó en el evento Supernova en México, donde hizo vibrar al público con su música y energía. Sin embargo, entre gritos y comentarios, no faltaron las constantes menciones a su ex, que lo persiguen incluso en pleno escenario. #ChristianNodal #SuperNovaBoxing #Viral #paratii #cazzu ♬ sonido original – SOUNDLATINORADIO

Cazzu se hace presente en Supernova

El interprete subió al escenario para cantar algunos de sus éxitos, como “La mitad” y “No somos ni seremos”, pero momentos antes de cantar se escucharon gritos a favor de Cazzu.

Aunque la actuación de Nodal encantó al público presente en el Supernova Strikes 2025 en el Palacio de los Deportes, donde Alana venció a Gala Montes, su vida privada sigue causando una gran repercusión entre el público.

El cantante fue uno de los atractivos de la noche que conjuntó música, peleas de box en donde también participaron Franco Escamilla y el Escorpión Dorado.

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

Christian Nodal concedió una entrevista a Adela Micha la semana pasada donde habló sobre su música, pero también sobre su relación con Cazzu.

En aquella plática, el cantante del regional mexicano contó cómo fue la cronología de su separación y los motivos que lo hicieron terminar su relación con la cantante.

Una de las declaraciones que causó una mayor polémica en redes sociales fue cuando confirmó que su relación con Cazzu terminó oficialmente en mayo de 2024, mes en que contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.