Christian Nodal estará en los Latin Grammy 2025; lo critican en redes

Christian Nodal formará parte de la edición 24 del Latin Grammy. Foto: GettyImages

Christian Nodal fue confirmado como uno de los artistas que se presentará en la edición 24 del Latin Grammy 2025 el próximo 13 de noviembre; sin embargo, la noticia generó una acalorada reacción en redes sociales.

El cantante estará en la ceremonia como nominado, pero también brindará una actuación en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Redes reaccionan al anuncio de Christian Nodal en los Latin Grammy 2025

El anuncio de la presencia de Nodal en la premiación generó una gran cantidad de reacciones, debido a las controversias en las que ha estado envuelto, como la última entrevista que le dio a Adela Micha.

Entre los comentarios que se pueden leer en la publicación de los Latin Grammy en Instagram donde se confirma al cantante, están el de “será que va a poder ir? No son muchas horas en avión?, en referencia de que no veía a su hija Inta porque Argentina estaba muy lejos.

Sobre este tema, también algunos internautas escribieron “en todo menos siendo un padre presente”, y hasta hubo quienes destacaron que ejerce violencia vicaria contra Cazzu.

Uno más donde destacan que el premio que puede recibir, solo está nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, pueda estar comprado por su suegro Pepe Aguilar, quien en redes señalan que los reconocimientos que ha recibido Ángela Aguilar son comprados por su papá.

También algunos comentarios agradecieron el anuncio, pero para no verlo durante la premiación, aunque también hay quienes aplauden que esté el cantante.

El nombre de Cazzu también apareció de forma recurrente, con mensajes solicitando su presencia en el evento y cuestionando por qué no fue considerada cuando, a decir de los usuarios, tuvo un mejor año que el mexicano con su disco “Latinaje”, quien se presentó en México la semana pasada.

