“Paren con el odio”: Nodal explota tras ataques contra Cazzu y su familia

Christian Nodal explotó por ataques a Cazzu. Foto: AFP

Christian Nodal pidió un alto a los ataques que, en redes sociales, comenzaron contra la familia de Cazzu tras el rompimiento de la pareja. A través de sus historias de Instagram, el famoso desmintió la versión de que los familiares de la rapera le hubieran robado, como se especula desde hace días.

“Mi gente, les pido, por favor, que paren con el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero, puntualmente, al robo en Argentina”.

Ver más "Pido por favor q paren con el odio a personas buenas que amo y respeto" NODAL pic.twitter.com/RuVyGpyVpL — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) May 29, 2024

En el mensaje, Christian Nodal describió a la familia de Cazzu como personas que ama y respeta, por lo que, dijo, los ataques dañan a “personas buenas”. El representante del género mariacheño aseguró que poner un alto también es por el bien de su hija.

“Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen. Que no se expanda la violencia ni las mentiras, por el bien de mi hija y su familia”, escribió Christian Nodal.

¿De qué robo habló Nodal?

Después de que se anunciara la separación entre Christian Nodal y Cazzu, comenzaron a surgir teorías que señalaron el robo a la casa que la pareja tenía en Argentina como uno de los motivos de la separación.

La versión señalaba que Christian Nodal y Cazzu fueron víctimas de un robo en donde habría estado alguna persona allegada a la rapera argentina. Tras la violación a su casa y su seguridad, el cantante decidió mudarse del país natal de la famosa cantante.

En una entrevista para Noche de Luz, el intérprete de “Adiós amor” reveló que el robo fue mientras se encontraban fuera del país, por lo que no estuvieron en riesgo. Sin embargo, confesó que en la propiedad se encontraba una hermana de Cazzu, a quien también le despojaron de sus pertenencias.

“Me entraron a robar en la casa de Argentina, entonces ya no vivimos en Argentina… Fue el mismo día que yo viajé para París, ese día a las 4:00 de la mañana entraron. Ella tiene una hermana, se acababa de casar y amarraron a su esposa, a mi cuñada, les quitaron los anillos, se robaron dinero. A partir de ahí nos estamos mudando para otro lugar”.