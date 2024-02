Nodal habría presionado a Belinda para tener hijos; reviven video

Christian Nodal habría presionado a Belinda para tener hijos. Foto: AFP

Tal parece que la canción que Belinda le dedicó a Christian Nodal no fue suficiente, pues los cibernautas criticaron al cantante luego de revivir un video en donde se ve cómo el famoso le pide a su entonces novia que se deje embarazar.

La polémica por la grabación alcanzó a Cazzu, pues consideraron que su relación estuvo “bien rara” y sólo buscaba convertirse en papá.

En el clip, que se revivió tras el estreno de la canción “Cactus”, se escucha al representante del mariacheño pedirle a Belinda que tuvieran un hijo, pues, dijo, “todo mundo” quería que se convirtieran en padres.

“Mi amor, todo mundo quiere que te embarace… Ándale”, dice Nodal a la cámara en lo que habría sido una transmisión en vivo.

Ver más Se acuerdan cuando Christian Nodal quería Preñar a Belinda y le rogaba por casarse con ella???



Beli #Cactus pic.twitter.com/YM3kJOaBoL — Luiss Del Valle  𝕏 💥 (@LuissLm) February 1, 2024

Sin embargo, Belinda no tuvo reparos en decir que no se convertiría en madre junto al intérprete de “Probablemente” hasta que no hubiera matrimonio, pues las cosas tenían que hacerse “bien”, a la “antigua”.

“No. Hay que hacer las cosas bien, a la antigua. Primero, niñas, verdad, que necesitamos un anillo de compromiso. Si no cómo vamos a llegar a mi casa, así, con mis papás”, respondió Belinda.

Ante el video, decenas de usuarios criticaron la actitud de Christian Nodal. Según usuarios de redes sociales, el famoso sólo deseaba tener un hijo.

“Me da risa el vato con su ‘yo también le doy un ejemplo a los hombres’, 3 doritos después Cazzu embarazada sin anillo”, “Yo digo que esa relación con Cazzu estuvo bien rara. Ése nomás quería embarazar a quien fuera”, “Nodal quería el hijo para amarrarla, para tenerla segura”, “A falta de Beli una Cazzualidad”, se puede leer en la publicación.

La relación de Belinda y Christian Nodal se volvió en una de las favoritas del público, pues era de las pocas veces que la cantante dejaba ver un poco de su vida personal; sin embargo, no terminó bien, ya que se filtró una conversación entre ellos y, también, la cantante acusó violencia de género.