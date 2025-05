Christian Nodal lloró con nueva canción de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar volvió a ser el centro de atención con el lanzamiento del video oficial de su canción “El equivocado”, un tema que ha sido interpretado como una declaración de amor hacia su esposo, el también cantante Christian Nodal, quien reaccionó con llanto al tema.

A diferencia del perfil reservado que ambos habían mantenido respecto a su matrimonio, Christian Nodal sorprendió al hablar con la prensa sobre el nuevo tema.

“Estoy muy emocionado por Ángela, me siento muy orgulloso de ella. El álbum lo hizo ella solita y desde un lado mucho más maduro. Creo que con este trabajo van a poder sentirla más”, expresó el cantante.

Respecto al tema “El equivocado”, Nodal confesó que tanto la canción como el video le provocaron un fuerte impacto emocional:

“Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción me tocó profundamente el corazón. No me dijo ‘es para ti’, pero me quedó el saco, entonces me lo puse”.

Christian Nodal