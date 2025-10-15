Christian Nodal responde a Cazzu, asegura que da “millones” de pensión a su hija

GENERANDO AUDIO...

¿Nodal permitía a Inti viajar con Cazzu? Esto dice su abogado | Fotos: Cuartoscuro

César Muñoz, abogado de Christian Nodal, aprovechó la reciente visita de Cazzu a la Ciudad de México para publicar un comunicado este 15 de octubre en el que desmiente las versiones de la cantante sobre el acuerdo de manutención de su hija Inti y el supuesto permiso para que la menor pudiera emprender viajes internacionales con su madre.

A través del documento que circula por redes sociales y retomaron múltiples medios nacionales, se lee que el cantante de “Botella tras botella” siempre actuó “con las mejores intenciones, buscando la cooperación y el diálogo”.

Christian Nodal “ha cumplido con todas sus obligaciones económicas”, dice abogado

El pasado 11 de agosto, Cazzu dijo lo siguiente a la prensa mexicana con respecto a la pensión alimentaria de Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Casi dos meses después de dichas declaraciones, el abogado César Muñoz confirmó que no existe un acuerdo mutuo entre ambas partes; sin embargo, su representante habría cumplido con sus obligaciones económicas.

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”. César Muñoz, abogado de Christian Nodal

“Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática“, complementó.

Abogado desmiente permisos de viajes internacionales de Inti

El 2 de septiembre de este año se publicó el capítulo 590 del podcast “Se regalan dudas“, en donde Cazzu señaló que Christian Nodal no permitía que su hija viajara con ella durante sus giras internacionales.

“Cuando les dije ‘yo necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo’, es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”. Cazzu

También acusó que uno de los abogados de Nodal reafirmó: “Mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso se puede revocar”.

En respuesta, César Muñoz aseguró en el comunicado que es falso que los permisos hayan sido unilaterales, afirmando que el cantante regional mexicano nunca se negó a otorgarlos.

“Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, señaló.

El abogado del sonorense sugirió que podría haber una falta por parte de Cazzu, debido a que ha hablado sobre las mediaciones que se han tenido en el caso, aunque no citó alguna de ellas.

“Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento”.

Pide no generar polémica por el bienestar de Inti

El tema de la situación que vive Cazzu y su hija Inti, ha estado en diversas ocasiones en tendencia, sobre todo en México, pero ahora pide el abogado de Nodal que no se genere polémica con este tema por el bienestar de la pequeña.

“Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello solo prolonga el conflicto y daña a la menor”, indicó Muñoz.

¿Inti podría volverse mexicana?

De acuerdo con el representante, Nodal quiere tener una convivencia con hija, pero toda la comunicación ha sido por la vía legal y no han tenido respuesta.

“Las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de vía legal Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”. César Muñoz, abogado de Christian Nodal

César Muñoz también sorprendió al anunciar que quieren que Inti se nacionalice mexicana.