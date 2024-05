“Fue traumático”: Christian Nodal revela que Cazzu y su hija estuvieron en riesgo de muerte durante el parto

Christian Nodal reveló que vivió un momento crítico durante el nacimiento de su hija. El cantante recordó que su primer encuentro con Inti fue traumático debido a que la pequeña y Cazzu estuvieron a punto de morir.

Las recientes declaraciones de Christian Nodal fueron tan transparentes, que el intérprete de “Probablemente” compartió que pensó en quitarse la vida ante la idea de que perdería a su pareja y a su hija.

Christian Nodal recordó lo que vivió en el parto de Cazzu. La bebé del cantante nació en septiembre pasado y es hasta ahora cuando el sonorense contó a detalle que estuvo a punto de perderlas porque las dos estuvieron en riesgo de muerte.

Nodal habló de las complicaciones del parto en una entrevista con la conductora Luz García para su podcast “Noche de Luz”. La presentadora dominicana le preguntó cómo había sido recibir por primera vez en los brazos a su hija.

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito”

@Christian Nodal nos comparte este momento tan íntimo y traumatizante para él, dónde estuvimos a punto de no poder conocer a Bebé Inti, gracias a Diosito todo salio bien 🙏 ⚠️ESTA ENTREVISTA ESTA HECHA POR NOCHESINLUZ EN INSTAGRAM, VAYAN A SEGUIRLA PARA SABER LA FECHA DE ESTRENO DEL VIDEO⚠️ #christiannodal #nodal #músicamexicana #regionalmexicano #mariachi #mexico #cazzuynodal #cazzubeby #inti

El compositor indicó que los latidos de Cazzu comenzaron a debilitarse después de que el cordón umbilical quedara expuesto antes que la cabeza de la bebé en el proceso del parto.

El cantante comentó que ese momento ha sido uno de los peores por los que ha pasado y ante la posibilidad de perderlas pensó en quitarse la vida.

“Es el peor sentimiento en mi vida. Yo estaba: Dios, por favor, nunca te pido nada, no me hagas esto… ‘este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola’… (apunta a la cabeza)”

Christian Nodal