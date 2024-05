“Duele mucho”: Nodal revela cómo se quitó los tatuajes del rostro

Christian Nodal se somete a un proceso para quitarse tatuajes en la cara. Foto: AFP

Christian Nodal habló como pocas veces y reveló cómo ha sido el proceso para eliminar los tatuajes que se hizo en la cara. El cantante aseguró que le ha dolido y dijo que son tres sesiones las que lleva para poder “limpiar” su rostro.

En entrevista con Luz García, el exprometido de Belinda confesó que no es disciplinado en cuanto a los tratamientos para la piel que tiene que llevar como parte del proceso para eliminar los tatuajes.

“Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones”.

El intérprete de “Adiós, amor” y “Probablemente” aseguró que las sesiones para quitarle los tatuajes de la cara le causan “llagas muy dolorosas”. Además, dijo, no ha tenido el tiempo para sanar por su ritmo de trabajo.

“Pero hacen unas llagas muy dolorosas, en la piel se hacen como unas bolas, bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros, el sudor, las luces del escenario, no tengo tiempo para la sanación. Con el tiempo se han ido borrando un poquito más”.

El famoso destacó que tiene diseños de tatuajes con significado; sin embargo, afirmó quiere tener un cambio estético.

“Si tenían (significado), por ejemplo, (la palabra) forajido es algo que no se me va a ir, es como una ley de vida… hay tatuajes que sí tienen mucho significado, otros que no, pero visualmente sí quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara”.

Además, Nodal confesó que, aunque le gustaban los tatuajes, fue por rebeldía que decidió hacerse varios diseños en diferentes zonas del cuerpo, incluida la cara.

“Lo hice por rebeldía. En su momento me encantaban los tatuajes… Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación”.