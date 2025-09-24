GENERANDO AUDIO...

Abogado aclara situación entre Universal Music y Christian Nodal. Foto: Cuartoscuro

El cantante Christian Nodal, y sus padres Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarían una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos con la disquera Universal Music, según confirmó el abogado Ulrich Richter Morales a un medio mexicano este martes 23 de septiembre.

A través de sus redes sociales, el abogado penalista difundió la información de El Universal, en donde confirmó la supuesta audiencia inicial contra la familia Nodal por la controversia legal que ha durado al menos cuatro años.

Sigue la controversia entre Christian Nodal y Universal Music

Ulrich Richter, abogado de Universal Music, aseguró que tanto el cantante como sus padres, quienes asesoran su carrera musical, enfrentaran una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos contra la firma discográfica.

“La cita fue radicada el 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente”, dijo el representante al diario El Universal.

En la audiencia inicial se citará tanto a los asesores jurídicos de Universal Music como a la familia Nodal, de acuerdo con Richter Morales.

“En caso de vinculación a proceso, el juez podría imponer medidas cautelares que van desde la prohibición de salir del país hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte”, remató.

Un recuento a la disputa entre el cantante y la disquera

La disputa legal entre Christian Nodal y Universal Music comenzó en 2021, cuando el cantante y su familia interpusieron una demanda contra la disquera, exhibiendo 32 contratos en los que buscaban acreditar la titularidad de su obra.

Un año más tarde, la firma contrademandó al músico con el fin de evitar que se adjudicara ilegalmente los derechos de los álbumes “Me dejé llevar“, “Ahora” y “AYAYAY!“.

Como parte de las indagatorias, peritos concluyeron que las firmas en los documentos presentados por Christian Nodal y sus padres eran falsas, por lo que Universal Music sostuvo que dichos contratos fueron fabricados, de acuerdo con los abogados de la disquera.

En septiembre de este año, el propio Nodal aseguró que un solicitó un amparo para acceder a la carpeta de investigación relacionada con las acusaciones de presunta falsificación de decenas de contratos, tal como lo confirmó El Universal.

En ese momento, los abogados Ulrich Richter Morales y Agustín Liñan Salinas, aseguraron al medio mexicano que este recurso no representaba un avance sustancial para su defensa.

Richter y Liñan afirmaron que, de esta manera, podían tener acceso a un nuevo juego de copias de los documentos y fijar un domicilio legal para notificaciones, con lo que el cantante no podría alegar desconocimiento del expediente o diferir audiencias por falta de información.

La relación de Christian Nodal con sus padres

En entrevista con la presentadora Pati Chapoy, Christian Nodal reconoció que sus padres, Jesús y Silvia, han tenido injerencia en su carrera desde sus primeros pasos, confirmando que su padre es su mánager.

“Mi mamá ha estado presente en mi carrera desde el inicio, y él siempre ha estado muy involucrado (…) siempre está al tanto más de lo mediático y en decisiones importantes de la carrera y demás”. Christian Nodal

El cantante de “Botella tras botella” reconoció en dicha entrevista que suele hacerles caso en el ámbito personal y profesional.

Cabe destacar que sus padres también están involucrados en la controversia legal con Universal Music.