Christina Aguilera y Nelly Furtado están mejor que nunca y conquistan el Festival Emblema

Christina Aguilera y Nelly Furtado. Foto: Ocesa

Las cantantes Christina Aguilera y Nelly Furtado fueron el plato principal del segundo día del Festival Emblema 2024, con dos presentaciones espectaculares que muestran que están en un gran momento de sus carreras que iniciaron ambas hace más de 20 años.

Christina Agulera brillo y hasta un homenaje al Recodo hizo

Christina Aguilera. Foto: Ocesa

La cantante estadounidense Christina Aguilera tomó el escenario principal del Festival Emblema en compañía de su banda que presentó un sonido muy poderoso para deleitar a las decenas de miles de personas que abarrotaron el lugar.

La cantante abrió su participación en “Dirrty”, “Can’t Hold Us Down” y “Vanity”; cabe destacar que mentiras Aguilera cambiaba de vestuario, la banda continuaba tocando, permitiendo a sus coristas brillar con unas voces casi tan potentes como la de la misma Aguilera.

Éxitos de hace más de 20 años, pertenecientes a su primer disco, de 1999, como “Genie in a Bottle” y “What a Girl Wants” pusieron a cantar y bailar a la audiencia.

Asimismo el espectáculo contó con un momento donde el elenco de bailarines de la cantante tomó el escenario para presentar una serie de coreografías al ritmo de una sesión de música mezclada la cual incluyó el clásico de la Banda El Recodo, “Vámonos de fiesta”.

La cantante continuó con la selección temas de los viejos tiempos y cantó “Falsas esperanzas” y “Pero me acuerdo de ti”, ambos temas en español, donde mostró lo poderosa que es esa voz que la ha llevado a ser reconocida en todo el mundo.

Aguilera cerró su set de la noche con todo el ánimo arriba gracias a los temas “Lady Marmalade”; “Beautiful”, canción con la que aprovechó para mandar un mensaje de concientización sobre la dismorfia; y finalmente con “Fighter”.

Nelly Furtado triunfa en el Tecate Emblema

Nelly Furtado. Foto: Ocesa

La cantante luso-canadiense, Nelly Furtado, regresó a México tras más de 10 años de espera con una presentación en el Festival Emblema, pero el reencuentro no pudo ser más grato y emotivo gracias el poderoso show que deja en claro que la intérprete vive un momento pleno de su carrera.

Nelly Furtado decidió para su regreso a México no guardarse nada y arrancó su concierto con los hits: “Say It Right” y “Maneater”.

Le siguieron “Turn Of The Light” y “I’m Like a Bird”, canciones pertenecientes a su primer disco que fue editado en el año 2000 y le dio fama mundial.

Tratando de hablar español, Furtado agradeció a sus fans el mantenerse cerca de ella después de tantos años.

Llegó el tema “Fotografía” donde el público cantó desaforadamente la parte del colomnbiano Juanes y luego la canción “Corazón”.

La energía y la voz de la portuguesa dejaron en claro que 24 años después de un primer disco se mantiene cada vez mejor.

El cierre de la presentación de Nelly Furtado llegó con los temas “Eat Your Man”, “Give It to Me”, “Promiscuous” y “Say It Right”, para dejar a los fanáticos más que satisfechos.