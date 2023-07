“Fue una ruptura escandalosa”: “La Chule”, exnovia de Luisito Comunica, habla de su relación con el youtuber

La youtuber e influencer Cynthia Velázquez, mejor conocida como “La Chule” o “Lenguas de gato”, habló de larga relación amorosa con Luisito Comunica, con quien duró cinco años y cuyo romance terminó luego de que se revelara una infidelidad por parte del creador de contenido.

En redes sociales circula un video en el que “La Chule” habla un poco sobre la época previa y posterior a su ruptura con Luisito Comunica; sin embargo, no entró en detalles sobre el porqué terminaron.

A continuación, en Unotv.com te mostramos el video donde “La Chule” habló de Lusito Comunica a cuatro años de que dieron por terminada su relación en 2019.

En lo que parecería ser un podcast, “La Chule” comenzó a platicar parte de cómo inició su relación y cómo terminó, así como su forma de asimilar el duelo; sin embargo, nunca mencionó de forma literal a Luisito Comunica.

“Creo que muchos de los que me escuchan saben de mi relación más larga, es conocida, y aunque voy a hablar de esa ruptura, no voy a entrar en detalles de esa relación en su parte más activa. Aún no voy a hablar de eso, pero sí voy a dirigirme un poco hacia lo que fue la ruptura. Fue mi relación más larga, fue una ruptura complicada y me dio la experiencia para tener una opinión sobre dejar una relación larga”.

Dijo “La Chule”, también conocida como “Lenguas de gato”.