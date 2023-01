¿Por cuestión de lana? Chumel Torres reitera que no cometió delito tras demanda de Gloria Trevi

Chumel Torres afirmó que dañan más los actos de las personas, esto tras la demanda que inicio la cantante Gloria Trevi en su contra por daño moral, por lo que el comunicador consideró que se debe asumir la responsabilidad de las acciones.

En entrevista con el programa Chismorreo, Chumel Torres, quien, previamente, había calificado la demanda de Trevi como algo “surrealista”, destacó que “asustan mucho más” las denuncias que interpusieron en Estados Unidos contra la intérprete de “Todos me miran”.

Además, destacó que, de acuerdo con sus abogados, la sátira que el comunicador hace está bajo el amparo de la ley, por lo que no importa si causa molestia contra la cantante que, hace unos años, estuvo presa.

Incluso, Torres consideró que esta situación con Gloria Trevi podría ser motivada por dinero, y reiteró que él no cometió ningún delito, según comentó su abogado.

“(Mi abogado me dijo) ‘no rompiste ninguna ley, no cometiste ningún acto ilícito’… Seguramente es una cuestión de lana porque, a lo mejor, no está levantando tanto la gira (de Gloria Trevi)”.

Chumel Torres