“Chupa”, conoce el tráiler de la cinta dirigida por Jonás Cuarón y protagonizada Demián Bichir

“Chupa” es una película de fantasía. Foto: Netflix.

Después de desempeñarse como guionista en “Gravity” y como director en “Desierto”, Jonás, el hijo de Alfonso Cuarón presenta el drama de fantasía “Chupa”. Una película que le da la vuelta a la leyenda del chupacabras, y la convierte en una historia de amistad, cosas extraordinarias y muchas aventuras.Un filme protagonizado por Demián Bichir.

En UnoTV.com te presentamos el primer avance de la cinta que llegará a Netflix el 7 de abril, que produce Chris Columbus de 26th Street Pictures, Michael Barnathan y Mark Radcliffe (The Christmas Chronicles).

El primer trailer de “Chupa”, abre con una escena que recuerda a E.T (con un grupo de hombres con linternas que descubren algo extraño que llama su atención), muestra la historia de un niño que está por realizar un viaje para visitar a la familia que no recuerda en un lugar que no conoce, y está convenciste de que no la va a pasar nada bien.

Esta es la sinopsis de “Chupa”

Alex (Evan Whitten), un tímido adolescente de 13 años, vuela desde Kansas City a México para reunirse con su familia por primera vez. Es ahí donde conoce a su abuelo y antiguo campeón de lucha libre Chava (Demián Bichir), a su enérgico primo Memo (Nickolas Verdugo), quien está obsesionado con la lucha libre y a su intrépida prima Luna (Ashley Ciarra).

Justo cuando Alex empieza a integrarse con su familia, descubre a una criatura mítica viviendo bajo el cobertizo de su abuelo: un cachorro de Chupacabras al que reconoce de las historias sobre el temido chupacabras adulto, que, de acuerdo con las leyendas, se alimenta del ganado de los granjeros locales.

Alex pronto se entera de que su nuevo amigo “Chupa” tiene una historia secreta con su familia y que el peligroso y obsesivo científico Richard Quinn (Christian Slater) está cazando a la incomprendida criatura para tratar de aprovechar sus poderes. Para proteger a “Chupa” de un peligro inminente, Alex emprende la aventura de su vida, una travesía que pondrá al límite los lazos de su recién descubierta familia y le recordará que las cargas de la vida son más ligeras cuando no tienes que llevarlas solo.

El reparto

“Chupa” cuenta con la actuación del mexicano Demián Bichir, Evan Whitten, Christian Slater, a quien recientemente vimos en la serie Willow de Disney+, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena, Julio Cesar Cedillo.